Pas de rentrée à Saint-Pierre-des-Corps avant le 18 mai

La mairie de Saint-Pierre-des-Corps estime qu'une "rentrée le 11 mai ne peut se faire dans de bonnes conditions sanitaires et d'organisation". La rentrée est repoussée au 18 mai, seulement pour les CP, les CM2 et la classe ULIS.

A l'heure du choix, la mairie de Saint-Pierre-des-Corps vient de rendre son verdict à la direction académique. Il n'y aura pas rentrée le 11 mai. "La rentrée le 11 mai ne peut se faire dans de bonnes conditions sanitaires et d'organisation" écrit la mairie. Elle va ouvrir les écoles le 18 mai, seulement pour les classes de CP, de CM2 et la classe ULIS. Les autres niveaux devront attendre, sans échéance, "plus tard pour les CE1, CE2 et CM1". Pour les maternelles, "le guide sanitaire fournit par le gouvernement est inapplicable en l'état pour les plus petits" poursuit la mairie.

La cantine maintenue

La mairie de Saint-Pierre-des-Corps précise que la cantine sera assurée, dans les salles de restauration habituelles. La mairie espère aussi maintenir le périscolaire, sans garantie à ce jour. Le travail va se faire maintenant au cas par cas, école par école. En tout, la ville va devoir mettre en place ses principes pour six écoles primaires.