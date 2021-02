Pas de réouverture avant les vacances pour le lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche

Finalement, pas de réouverture avant les vacances scolaires pour le lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche. Là où au moins 120 personnes ont été victimes de vomissements et de nausées depuis jeudi dernier. La désinfection et le nettoyage complet des lieux a débuté ce mardi, mais cela va prendre plus de temps que prévu. Après l'intervention d'une entreprise, toutes les surfaces devront être nettoyées manuellement et toute la vaisselle et le matériel de cuisine devront être relavés.

Pas de réouverture aux élèves avant la rentrée

Si l'idée était de permettre aux élèves de revoir leurs professeurs avant de partir en vacances ce samedi, ce ne sera pas possible. Mais la continuité pédagogique est assurée à distance selon l'inspection académique. La direction de l'établissement a écrit aux familles des internes car leur linge doit être récupéré et lavé par les familles avec un accueil assuré ce vendredi de 8h à 17h. Et "seuls les élèves ayant récupéré et lavé leurs effets pourront réintégrer l’internat le jour de la rentrée" des vacances.

L'ARS penche pour une origine virale de gastro-entérites aiguës

Quand aux recherches des causes de ces maux, l'Agence Régionale de Santé affirme que l’hypothèse d’une origine virale de gastro-entérites aiguës est la plus probable. Les analyses de l'eau et des repas n'ont rien donné. Il s'agit plus probablement d'un virus manuporté via des surfaces contaminées selon l'ARS qui attend maintenant les résultats de l'analyse des selles des derniers touchés pour identifier le dit virus. Quoiqu'il en soit, le lycée Darnet devrait rouvrir ses portes aux élèves à la rentrée le 22 février.