Corse : lycées et collèges restent fermés

En ce lundi 18 mai la réouverture aux élèves des collèges et lycées est possible en France, uniquement dans les zones vertes. En Corse, pourtant zone verte, ce n’est pas le cas puisque la Collectivité de Corse propriétaire des bâtiments en a décidé autrement et préfère attendre septembre.

Les proviseurs sous pression

Le syndicat FSU des personnels de direction, qui comprend notamment les proviseurs réagit. Pas de commentaire à propos de la décision de la CDC en elle-même, mais plutôt sur l’atmosphère qui a régné avant que cette fermeture ne soit prolongée. Certains proviseurs auraient notamment été victimes de pression diverses, notamment de la part de parents qui s’inquiétaient d’une éventuelle reprise.

Certains proviseurs auraient été victimes de pression diverses © Maxppp - maxppp

Jean-Marc Andreani, proviseur du collège d’Île-Rousse et représentant du syndicat FSU des personnels de direction : "Nous avons eu l’impression d’être pris entre les deux mâchoires d’un étau entre l’Etat et la collectivité. Nous avons subi des pressions alors que nous sommes simplement représentants de l’Etat et exécutons une commande de notre employeur… par exemple d’exercer des pressions sur des familles alors que la seule chose dont nous avions besoin c’est de savoir combien d’élèves nous devions éventuellement accueillir. Ce sont des réactions de personnes qui ont sur-réagi, nous comprenons l’inquiétude d’un père ou une mère mais il faut aussi avoir confiance…"

Service minimum

La CDC laisse ses agents à disposition des établissements dans le cadre d’un service minimum afin d’assurer notamment l’hygiène des lieux © Maxppp - maxppp

La CDC laisse toutefois ses agents à disposition des établissements dans le cadre d’un service minimum afin d’assurer notamment l’hygiène des lieux. De quoi permettre aux personnels de l’Education nationale chargés de l’administratif de continuer à travailler. Jean-Marc Andreani : "Les agents sont à disposition des chefs d’établissements dans les locaux tant qu’il n’y a pas d’élèves. Cela ne pose pas de problème, nous sommes en fonctionnement réduit avec des personnels administratifs et de vie scolaire, il faut un minimum d’hygiène assurée. On peut aussi accueillir du public, les établissements n’ont jamais été fermés c’est simplement l’accueil du public et des élèves qui ont été suspendus, donc c’est sûr que si demain il n’y a plus du tout d’agents de la collectivité on ne pourra plus accueillir personne… mais ce n’est pas le cas, on n’est pas dans cette situation."