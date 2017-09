Pas de vacances mais une rentrée pour les apprentis de Vaucluse

Les apprentis de Vaucluse ont passé l'été au travail chez leurs employeurs formateurs. Le Centre de Formation des Apprentis à Avignon est pôle de référence régional pour 1 200 apprentis. 77% des apprentis bouchers, pâtissiers ou boulangers trouvent un emploi après leur CAP ou Bac +2.

Les apprentis ont un statut de jeune travailleur salarié. L'entreprise devient une salle de travaux pratiques grandeur nature. Les apprentis sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage. Chez les artisans de Vaucluse, les apprentis ont donc signé un contrat de travail. Ils sont payés. Même si les centre de formation sont gérés par des chambres de commerces ou des organisations professionnelles, l'apprentissage permet de préparer tous les diplômes professionnels et technologiques de l'éducation nationale.

Le CAP, le certificat d'Aptitude Professionnelle, ne suffit plus

Les entreprises veulent recruter des jeunes de mieux en mieux formés, avec davantage de qualifications. L'apprentissage, ce n'est plus la voie de garage des mauvais élèves. Un quart des apprentis viennent du lycée. Au centre de formation d'Avignon, des apprentis suivent des études pendant 5 à 7 ans pour atteindre un niveau bac + 2. 77% des apprentis du CFA d'Avignon trouve une emploi après leur formation.

"J 'aurais pu aller en seconde général j'ai préféré faire le CAP pour me former". Thomas, bac +2 en boulangerie

L'artisanat: 46 000 actifs en Vaucluse et 4 milliards de chiffre d'affaires

10 millions d'euros ont été investis par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse pour métamorphoser le CFA Saint Roch, leader en formation en agro alimentaire. Des élèves de toute la région et d'Occitanie viennent apprendre comment découper de la viande, préparer une génoise, cuire du pain dans un vrai four de boulanger. Le CFA propose aussi des formations à l'hygiène, la gestion d'une entreprise ou d'une équipe. Le CFA d'Avigon est une référence pour les métiers de bouche mais parmi les 32 formations, on trouve aussi un salon de coiffure et un atelier de fleuriste. Il reste aussi des places dans les formations de mécaniciens moto, d'électriciens ou ébénistes. On peut s'inscrire jusqu’en novembre.