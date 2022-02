Pas plus de 24 élèves dans chaque classe de CP, de CE1 et de grande section l'an prochain en Indre-et-Loire

Ce mardi matin marque la reprise des cours au collège Beaulieu de Joué-lès-Tours après quatre jours de blocus organisé par les enseignants et soutenu par les parents d'élèves. "Un accord de sortie de crise a été trouvé avec les élus locaux, le chef d'établissement et une délégation d'enseignants", confirme Christian Mendivé, le directeur académique d'Indre-et-Loire.

Bien que les effectifs diminuent depuis plusieurs années, le collège gardera ses classes de 3ème avec moins de 30 élèves par classe. " On va notamment retravailler la sectorisation pour limiter les effets de seuil" qui entraînent une fermeture de classe. "Et ce collège conservera ses choix d'option extrêmement diversifiés et qui faisaient la spécificité du collège Beaulieu."

Je ne dirais pas qu'ils ont obtenu gain de cause. Je dirais plutôt que la cause juste l'a emporté", Christian Mendivé

Il n'empêche, Christian Mendivé a tenu a redire qu'il ne cautionnait pas de telles méthodes pour se faire entendre. "Ce ne sont pas des méthodes qui sont utilisées normalement. Je ne dirais pas qu'ils ont obtenu gain de cause. Je dirais plutôt que la cause juste l'a emporté. Ces inquiétudes sur les effectifs et le nombre de classes ont été levées dès hier. Mais normalement, ces inquiétudes je les lève toujours au mois de juin lors d'une dernière phase d'ajustement avec les marges de manœuvre dont on dispose."

A ce jour, la carte scolaire 2022-2023 prévoit 33 fermetures de classes en Indre-et-Loire

"Il faut que les enseignants et les parents d'élèves aient en tête ce calendrier. La carte scolaire se prépare dès le mois d'octobre avec le constat d'effectifs. Depuis, toutes les communes concernées et leurs élus ont été prévenus par nos services qu'ils pourraient faire l'objet, ou d'une ouverture ou d'une fermeture de classe".

Sauf que l'Indre-et-Loire perd des effectifs depuis plusieurs années. " Nous allons perdre plus de 1 000 élèves dans le département, rien que dans le premier degré. Et 450 élèves de moins au collège et au lycée. Il y a une tendance baissière de la démographie que je ne contrôle pas. Et la carte scolaire doit accompagner cette baisse."

Des moyens supplémentaires après deux ans de Covid

"Nous allons créer l'équivalent de 11 postes pour diminuer la charge de travail des directeurs d'école. Toutes les classes de CP, de CE1 et de grande section en maternelle n'auront pas plus de 24 élèves dans toutes les écoles d'Indre-et-Loire".

Quant aux renforts recrutés pour pallier les absences d'enseignants, à savoir 15 contractuels et 4 professeurs retraités, l'inspection académique va en rajouter d'autres en repêchant 12 candidats recalés au dernier concours des professeurs des écoles.