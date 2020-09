"Pas un élève ne restera dehors parce qu'il n'a pas de masque" : la ministre El Haïry à Metz pour la rentrée

Près de 180.000 Mosellans sont retournés en classe ce mardi. Une ministre a fait, elle aussi, sa rentrée politique dans le département. L'ancienne députée Modem de Loire-Atlantique Sarah El Haïry était en déplacement en Moselle. Elle a (re)visité le collège Ernest-Jacques Barbot ainsi que le lycée George de la Tour où elle avait passé ses années de Troisième et de Seconde. La nouvelle secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et à l'Engagement s'est ensuite rendue au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz.

"Les établissements ont un stock"

Pour ce premier jour de l'année scolaire, tout le monde était masqué : élèves et professeurs, comme le veut le protocole sanitaire au collège et au lycée. Ces protections représentent un coût pour les parents. C'est pour cela que plusieurs politiques, notamment d'opposition, réclament leur gratuité. Il n'y a pas de quoi polémiquer, répond Sarah El Haïry.

"Le plus important, c'est qu'aucun enfant ne reste bloqué dehors parce qu'il n'a pas de masque, explique la secrétaire d'Etat. Parce que les établissements ont un stock si les élèves oublient et parce que les élus locaux se sont engagés et je les félicite. La responsabilité de l’Education nationale, c'est également de donner des masques à l'ensemble des adultes. L'obligation elle est là. Oui, on fait que chacun ait un masque. Collectivement, on réussira. "

L'ancienne députée de 31 ans rappelle aussi que l'Etat s'est engagé à fournir "53 millions de masques à plus de 9 millions de familles défavorisées."

"Les enfants avaient besoin de retourner au collège"

De leurs côtés, certains syndicats enseignants estiment que les établissements scolaires ne sont pas prêts, notamment en raison du protocole sanitaire arrivé tardivement et difficile à appliquer localement. La priorité reste le retour des élèves en classe le plus tôt possible, et donc à la date prévue, comme l'explique la ministre.

"C'est là où il y a un temps de confiance, déclare Sarah El Haïry. Les enseignants ont mis une énergie folle et je tiens à rappeler tout leur engagement. On a travaillé sur un panel de protocoles et tout le monde s'engage, tout le monde s'adapte. L'important, c'est de respecter l'énergie de tous. Les enfants avaient besoin de retourner au collège. Franchement, ils étaient contents de retrouver l'école. Ça leur fait du bien surtout après le confinement. Retrouver les copains, un regard, une blague dans les couloirs, tout cela a du sens."