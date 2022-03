Accueil périscolaire dégradé à Laval ? Passe d'armes entre le maire et l'opposition municipale

Les activités périscolaires sont-elles menacées dans les écoles lavalloises ? C'est en tout cas ce qu'estiment les élus de l'opposition, qui ont rédigé une lettre ouverte, lundi, adressée au maire de Laval Florian Bercault. Ils y dénoncent une situation "très dégradée", et un accueil périscolaire en "voie de suppression". En cause : le manque d'animateurs dans les établissements de la ville, qui pourrait conduire, dit l'opposition, à ce que les 4.900 enfants ne soient plus accueillis comme ils le devraient à partir de 15h30.

"Le service s'est vraiment dégradé en deux ans, on peut mettre le Covid, tout ce qu'on veut mais honnêtement il y a deux ans le service marchait très bien. Je reconnais que la marge de manoeuvre est étroite mais il faut définir des priorités. Il faut aussi s'interroger sur la manière de travailler des agents d'une collectivité locale" indique Didier Pillon, le chef de file de l'opposition à Laval, battu aux élections municipales en 2020.

Cette lettre ouverte ravive un débat qui n'en finit plus depuis la rentrée de septembre 2021. En décembre dernier, déjà, une centaine d'animateurs, se rassemblaient devant la mairie de Laval. En grève durant une semaine, ils réclamaient des embauches, des titularisations et de meilleurs salaires. Un malaise qui depuis n'a jamais cessé de s'accentuer.

Il manquerait une trentaine d'animateurs explique le syndicat FO, une situation dénoncée également par des parents d'élèves comme à l'école de la Petite Haute-Follis. Il y a dix jours, dans cet établissement, selon eux, un animateur s'est retrouvé à gérer tout seul 46 enfants. Ce manque de personnel, est bien-sûr connu par la municipalité qui assure en faire une priorité depuis septembre. Elle a d'ailleurs annoncé la titularisation de onze animateurs et le recrutement de six autres en janvier dernier, tout en rappelant que ce problème de recrutement est en réalité un problème national, la ville de Laval n'étant pas la seule concernée.

"Faire croire que cette situation serait une exception localo-locale et imputable à notre action relèverait au mieux d'une méconnaissance des enjeux et au pire d'une malhonnêteté intellectuelle" réplique le maire Florian Bercault, "nous n'avons pas attendu la minorité municipale pour faire de la politique éducative le coeur de notre action", qui interpelle à son tour ses opposants pour lui soumettre des propositions pour attirer des animateurs.