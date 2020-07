Passer son BAFA au temps du Covid-19 : apprendre à jouer au jeu de la marmotte sans se toucher

De futurs animateurs et animatrices en colonies de vacances et centres aérés finissent de passer leur BAFA à Rouen, avant de commencer à travailler dès lundi 11 juillet. La formation a été bouleversée sur le calendrier, avec de nombreuses sessions annulées pendant le confinement, mais également en terme de contenu pédagogique : les stagiaires doivent intégralement repenser les activités proposées aux enfants en fonction du protocole sanitaire.

Au Cours-Saint-Joseph-Notre-Dame, collège rouennais qui accueille une cinquantaine de stagiaires dont une vingtaine commençant à travailler dès lundi 11 juillet, une grosse partie de la formation est consacrée à cette réflexion : comment adapter jeux et activités aux mesures sanitaires ?

Reportage avec Ilem, Maïa, Paul et Kelly qui passent leur BAFA au temps du Covid-19 Copier

"Ça a été plus compliqué de trouver un travail !"

Kelly a trouvé la parade avec le jeu de la marmotte : "Le jeu de la marmotte et du chocolat, c'est la marmotte qui essaye de nous manger, nous, les carrés de chocolat, et nous on est censés toucher la marmotte pour la repousser et l'empêcher de nous manger mais pour éviter de se toucher, à la place, on fait un bruit avec le pied ou on tape dans nos mains. C'est moins pratique que la version originale, mais on s'adapte !"

Pareil pour le loup-garou, ce jeu où des villageois se font assassiner par des loups-garous, pas besoin de toucher sa victime : "Tu la désignes du doigt en silence !", raconte Paul, qui a intégré les gestes barrière à ses jeux sans difficulté. Le jeune homme, bientôt 18 ans, commence son stage pratique dès lundi 11 juillet mais il a eu quelques inquiétudes : "À cause du Covid-19, ça a été plus compliqué de trouver un travail car les centres ne savaient pas combien d'enfants ils allaient pouvoir accueillir et ils ne savaient pas s'ils allaient avoir besoin de renfort."

Certaines activités, classiques de la "colo", ne nécessitent pas d'adaptation particulière mais une grosse mémoire : il faut emmagasiner un gros répertoire de chansons, assorti d'une chorégraphie avec les mains. Ilem, l'une des stagiaires, enseigne aux autres une chanson apprise petite et se révèle parfaite en cheffe de chœur : "On va finir à The Voice, on passera des castings !" Maïa, elle, n'a pas trop retenu les paroles, elle est plus branchée bricolage et loisirs créatifs "parce que j'aime bien dessiner et les activités manuelles", celles-là même où le matériel doit être régulièrement désinfecté.

Réinventer des jeux et des chants

La formation a dû être totalement repensée en fonction des mesures sanitaires, explique Hélène Lesueur, responsable de formation chez Afocal Normandie, organisme dédié aux métiers de l'animation : "Nous, formateurs, avons été formés aux gestes barrière et c'est la première chose dont on a parlé aux stagiaires, mais ils étaient déjà au taquet par rapport à ça, et ça les oblige à réinventer des petits jeux, des petits chants, ils sont très créatifs et c'est bien de changer un peu !"

"Ça rend les stagiaires très créatifs, de devoir réinventer des petits chants, des petits jeux adaptés au Covid" - Hélène Lesueur Copier

À Rouen, beaucoup voulaient passer leur BAFA en mars, avril ou début mai, une centaine de stagiaires étaient inscrits, mais avec le confinement, tout a été reporté. Résultat, il a fallu augmenter les effectifs dans les sessions de juin et juillet et en rajouter en septembre. "Comme les colonies de vacances peuvent finalement rouvrir, il y a de la demande : ils nous ont beaucoup contacté pour savoir si nous avions des animateurs et animatrices prêtes à venir chez eux, sans compter qu'il y a les vacances apprenantes, mais tout s'est plutôt bien goupillé", conclut Hélène Lesueur.