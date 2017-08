Pau : 150 étudiants en première année de médecine à la rentrée

Pour la première fois, 150 étudiants ont étudié pour décroché leur première année de médecine sur le campus de Pau. Les cours de l'université de Bordeaux seront dispensés par vidéoconférence tout comme les tutorats. L'UNEF dénonce quelques couacs et le manque de moyens.

La rentrée universitaire, c'est dans 2 semaines. Avec une rentrée un peu particulière cette année à l'UPPA pour certains étudiants : la première année de médecine, la PACES, de Bordeaux est en partie délocalisée à Pau. Ils seront 150 à se rendre à la pré-rentrée le 1er septembre selon les derniers chiffres de l'université de Bordeaux.

Ils vont étudier toute l'année par visioconférence, pour les cours magistraux et les tutorats. Une volonté de la région et de l'agglomération paloise qui financent la majeure partie du projet : entre 400 000 et 500 000€ pour les frais de fonctionnement et la mise aux normes d'un amphithéâtre et de deux salles "immersives". Les cours dépendront intégralement de l'université de Bordeaux.

L'UNEF s'inquiète du manque de moyens

L'UNEF de Pau dénonce plusieurs couacs dans la communication et la gestion du CLOUS (logement étudiant) : plusieurs étudiants se sont vus proposer des logements à Bordeaux cette année alors qu'ils vont étudier à Pau. Un bug qui a été vite réglé par le CLOUS. Le syndicat étudiant s’inquiète surtout du manque de moyens alloués à ces effectifs supplémentaires : "Nous allons avoir 200 étudiants (ndlr : à terme) supplémentaires et nous n'aurons pas davantage de moyens alloués. Il va y avoir un amphithéâtre en moins pour des étudiants de droit et d'éco-gestion" lance Célyane Baey, sa présidente.

Le président de l'UPPA, Mohamed Amara dément tout problème de gestion : "C'est une question d'organisation interne et nous avons mis en place un fonctionnement qui nous permettra de faire face". Mohamed Amara qui préfère mettre en avant le fait que des étudiants qui n'auraient pas pu étudier la médecine, pour des raisons de financement de loyer notamment, vont pouvoir le faire à partir de cette rentrée.