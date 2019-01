Pau : des élèves testent le petit-déjeuner offert au collège

Pau, France

Au collège Jeanne d'Albret par exemple, l'établissement ouvre la grille une demi-heure plus tôt, vers 7h30. Dans le réfectoire, on trouve à la disposition des élèves: du chocolat chaud, du pain frais, des jus de fruits frais, des laitages, et tout ce qu'il faut pour faire des tartines (beurre, confitures et miel). De quoi se remplir le ventre avant d'aller en classe.

"Avant je ne prenais pas de petit-déjeuner" racontent certains collégiens.

Il y avait début janvier une quinzaine d'élèves, désormais la formule séduit de plus en plus, ils sont plutôt entre 30 et 40 élèves chaque matin. Le dispositif est financé par le conseil départemental, qui estime le coût à 1 euro par petit déjeuner. Ce projet expérimental sera évalué en fin d'année pour savoir s'il est étendu à d'autres collèges.

Ce projet a des vertus pédagogiques, selon le principal du Collège, Nicolas Sambussy.