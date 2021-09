Pau : le maire François Bayrou en visite en école primaire pour la rentrée

Les élèves de l'école primaire les Lilas à Pau, ont eu la visite de François Bayrou pour leur rentrée ce jeudi 2 septembre. Le maire de Pau était de passage dans les lieux pour rencontrer les enfants et leur professeur, vérifier l'application des protocoles sanitaires, mais aussi annoncer plusieurs projets sur l'organisation de l'année scolaire 2021-2022.

Sur le plan sanitaire, il a annoncé l'installation prochaine de capteurs de CO2 dans chaque classe des écoles paloises. Un dispositif pour tester l'air, et savoir à quelle fréquence le renouveler. Une mesure sanitaire supplémentaire pour garantir la protection des élèves dans les salles de classe. L'installation de ces capteurs représente un coût d'environ 80 000 euros pour la ville de Pau.

François Bayrou a également expliqué que de nouvelles consultations allaient être lancées pour définir l'organisation scolaire, et choisir entre la semaine de quatre jours ou bien celle où les enfants ont cours en plus le mercredi. Cette semaine de quatre jours et demi est déjà en vigueur mais le maire de Pau souhaite à nouveau consulter les parents, enseignants, personnels, ainsi que les enfants sur le rythme scolaire.

Des chantiers sont aussi prévus dans les cours de récréation, avec la poursuite d'un projet lancé en 2019 pour trouver la cour de récréation idéale. Quatre écoles vont voir leur cour transformée cette année : Phoebus élémentaire, Lauriers, Fleurs et Henri IV, avec plus d'espace pour les arbres et la végétalisation, la désimperméabilisation des sols, et l'installation de nouveaux espaces, comme des aires de jeux ou des murs d'escalade.