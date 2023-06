Pau : les A.E.S.H manifestent pour leurs conditions de travail

"100% nécessaire, 100% précaire." Devant l’inspection académique de Pau, la colère gronde pour les accompagnants d’élèves handicapés (A.E.S.H). Une cinquantaine de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés mardi 13 juin pour réclamer de meilleures conditions de travail et une hausse de leur salaire.

Un salaire décent

Sur les pancartes des manifestants, la plupart des slogans font allusion à la précarité financière du métier. Les manifestants pointent du doigt des contrats à temps partiels imposés et des salaires en dessous du seuil de pauvreté. "Ce n'est pas normal aujourd’hui que l'on puisse laisser des mamans et des jeunes qui commencent dans la vie, avec un salaire de 850 euros par mois. Aujourd’hui avec le coût de la vie ce n’est pas possible", s'indigne Émilie, A.E.S.H depuis 10 ans à Anglet.

Une manifestation pour leur statut

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap abordent aussi la question du futur. Le 26 avril dernier Emmanuel Macron expliquait vouloir créer un nouveau métier qui fusionnerait les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap (A.E.S.H) et des surveillants de collèges et lycées (A.E.D).

Un projet qui suscite l’indignation : "Ça veut dire que les AED feront notre métier quand les A.E.S.H ne seront pas là et inversement. On fera de la surveillance, du périscolaire… Il y aura des moments où les enfants n'auront pas d’heure d’accompagnement", explique Carine Roulland A.E.S.H à Mourenx.

Texte : Margaux Munoz