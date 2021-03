Pau : une reprise des cours 100% en présentiel pour tous les élèves du lycée Barthou

Fini les cours à distance dès lundi prochain, le 15 mars, pour tous les élèves du lycée Barthou, dans le centre-ville de Pau. Tous les élèves de 2nde et de 1ère vont retourner en classe toutes les semaines, alors que depuis novembre dernier, les cours fonctionnent par demi-groupes, avec la venue au lycée une semaine sur deux seulement.

Une très faible circulation du virus en Béarn

La direction estime aujourd'hui que le retour de tout le monde en cours à 100% est possible vu la faible circulation du virus en ce moment dans les Pyrénées-Atlantiques. "On est le seul département en vert de toute la France", rappelle le proviseur du lycée Barthou Eric Rottier, "donc ça s'imposait d'envisager un retour à la normale".

Un mail a donc été envoyé en milieu de semaine aux parents, aux élèves et aux enseignants. Mais la direction se réserve le droit de revenir en arrière. "Si l'on constate que la situation se dégrade, qu'il y a une évolution peu satisfaisante avec de nouveau une circulation active du virus, nous retrouverons un dispositif contraignant et plus protecteur pour les élèves", ajoute Eric Rottier.

Le proviseur du lycée Eric Rottier © Radio France - Soisic Pellet

Des élèves plus ou moins contents

Du côté des principaux intéressés, les avis sont mitigés. D'abord, sur le temps libre. "Ça nous permettait de plus se reposer", explique Natacha, une élève de seconde, qui a de la route à faire le matin pour venir en cours. Un avis partagé par son amie Pauline, 15 ans : "C'est plus simple quand on a beaucoup de travail, comme ça on a plus de temps pour le faire. On a un emploi du temps chargé donc c'est plus simple la semaine où l'on n'a pas cours".

En demi-groupe, c'est plus simple de donner son avis, sans la peur d'être jugée - Pauline, 15 ans

En classe aussi, ça va changer un peu les choses selon eux. D'abord, pour la participation. Avec un demi-groupe, "c'est plus simple de parler, de donner son avis et on n'a pas la peur d'être jugé", précise Pauline. "Les profs sont beaucoup plus attentifs, à l'écoute, et là, vu qu'on sera plus, ce sera plus difficile pour eux et pour nous", ajoute Kilian, lui aussi en classe de seconde.

A l'inverse, Antoine est content de retourner en cours "pour retrouver ses amis et reprendre le rythme". "C'est compliqué de travailler tout seul", explique-t-il, "même si les profs nous donnent des exercices, des leçons, ils ne peuvent pas tout faire et on est moins accompagné".