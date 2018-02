La semaine de 4 jours et demi était en place à Pau depuis la rentrée 2013. Une grande concertation a été lancée pour savoir s'il fallait revenir à la semaine de 4 jours. Le résultat est tombé : Pau reste à la semaine de 4 jours et demi.

Pau, France

La décision a été prise après concertation. Des questionnaires ont été distribués aux parents, aux enseignants, aux agents de la ville, aux animateurs. Il y eu des réunions, des tables rondes et au final c'est surtout l'avis des parents qui a pesé. Après dépouillement des questionnaires, 57 % des parents se disent très satisfaits, ils sont plus de 2000 sur 3000 familles à avoir répondu. Leur premier argument c'est que ça leur simplifie la vie pour faire garder leurs enfants le mercredi, c'est l'avis de 41% des parents favorables à la semaine de 4 jours et demi. Ensuite arrive l'équilibre école activité pour 38%. Sans surprise les agents de la ville et les animateurs sont aussi largement favorables à la semaine de 4 jours et demi.

Des parents pour la semaine de 4 jours et demi des enseignants contre

En revanche, les enseignants à titre personnel, sont 70% à préférer la semaine de 4 jours. Les parents qui disent préférer la semaine de 4 jours expliquent que c'est en raison de la fatigue des enfants. Un argument que François Bayrou ne veut pas retenir parce qu'il ne concerne que les parents qui ne travaillent pas et ne sont pas obligés de lever leurs enfants le mercredi. Il y aussi la question financière : pour la ville, 4 jours ou 4 jours et demi ça ne change pas grand chose. Avec la semaine de 4 jours et demi, il y a les aides de l’État et de la Caisse d'allocations familiales et avec la semaine de 4 jours, il faut ouvrir des centres de loisirs et licencier des animateurs. Les tables rondes ont montré qu'on pouvait améliorer l'organisation de la pause déjeuner. La ville va y travailler.