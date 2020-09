Pays Basque : la micro-crèche de la vallée des Aldudes, victime de son succès, cherche à s'agrandir

La micro-crèche de la vallée des Aldudes a le vent en poupe. Cet établissement, créé en 2012, n'a cessé de s'agrandir ces dernières années. D'abord avec six places, il obtient deux mois plus tard l'autorisation pour accueillir huit enfants, avant, en 2014, d'en prendre en charge quatre de plus. Mais les dix places actuelles ne suffisent plus.

En effet, le nombre d'enfants inscrits sur la liste d'attente a doublé depuis février. Ils sont 14 actuellement à attendre qu'une place se libère dans la crèche. "Il est nécessaire d'imaginer un autre projet complémentaire à l'offre d'accueil petite enfance existante", conclut ainsi Katixa Dolharé-Çaldumbide, la présidente de l'association Baleako Haziak, qui gère la micro-crèche.

Le résultat d'un travail de long haleine

Elle envisage donc d'ouvrir une autre structure, plus grande. Inédit pour un territoire comme celui des Aldudes. "C'est la rançon du succès", explique la présidente de l'association. "C'est le résultat de la politique qui a été menée dans la vallée, grâce à tous les acteurs du domaine social et économique, et grâce aussi aux habitants."

Résultat : "La vallée rajeunit, les jeunes restent, et la natalité a repris", décrit Katixa Dolharé-Çaldumbide. "Mais c'est aussi la rançon du succès pour l'association, car la micro-crèche propose un accueil de grande qualité, avec un projet pédagogique ambitieux et innovant, l'équipe est très professionnelle et stable, ce qui fait qu'un lien de confiance s'est créé avec les familles, donc les familles de la vallée veulent que leurs enfants soient inscrits dans la micro-crèche."

Construire un projet sur-mesure

L'association a donc commencé cette semaine une enquête, en adressant un questionnaire aux familles, afin de connaître exactement leurs besoins et de créer un projet sur-mesure. L'enquête durera jusqu'au 16 octobre, avant une réunion des institutions publiques (CAF, communauté d'agglomération, département, communes concernées...) pour analyser les réponses et donner forme au projet.

Les différents acteurs publics impliqués ont déjà expliqué qu'ils étaient prêts à soutenir (notamment financièrement) ce projet. En attendant, d'autres modes de garde ont été proposés aux enfants qui sont sur la liste d'attente.