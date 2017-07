Pays Basque : les copies de SVT du brevet rédigées en basque ont finalement toutes été corrigées

Un certain nombre d'élèves de Seaska et des filières bilingues avaient bravé l'interdit et rédigé leur épreuve de SVT du brevet en basque. Leurs copies ont finalement été corrigées. Reste à savoir si elles seront validées.

Ils avaient manifesté le 29 juin dernier, jour du brevet des collèges, à Cambo, Ciboure et St Jean Pied de Port. Enseignants, parents et élèves réclamaient le droit de passer le brevet en euskara. Des collégiens de Seaska et des filières bilingues avaient même bravé l'interdit et rédigé l’épreuve des sciences de la vie et de la terre (SVT) en euskara, quitte à avoir 0/20.

"Ce n'est pas un diplôme basque, c'est un diplôme bilingue en quelques sortes et qui valide les compétences dans les deux langues" - Pierre Barrière, inspecteur d'académie

Le rectorat confirme ce jeudi que "toutes les copies ont été corrigées. Il appartient au jury souverain d'apprécier comment les productions des élèves peuvent être évaluées". En clair, c'est au jury de décider si les copies seront recevables.

Les résultats officiels du brevet des collèges seront publiés le mercredi 12 juillet pour l'académie de Bordeaux.