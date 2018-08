Ça bosse fort dans les lycées de la région, même pendant l'été ! Les élèves et les professeurs sont en vacances mais les lycées sont envahis par des entreprises du bâtiment. 30 des 37 lycées des Pyrénées Atlantiques sont en travaux durant cet été 2018. Bien plus dans toute la Région.

Cet été, le Conseil régional lance 55 chantiers "structurants" dans les lycées de Nouvelle Aquitaine. Sont concernés les établissements de Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques. Le montant de l'enveloppe de ce plan pluri-annuel d'investissement (2017-2021) dépasse les 418 millions d'euros.

En Béarn et Pays Basque les chantiers se trouvent sous la surveillance de la SEPA (la société d'équipement des pays de l'Adour représente le maître d'ouvrage, le Conseil régional). La SEPA est en charge des marchés, des chantiers et gère les paiements des entreprises du bâtiment.

30 chantiers dans les lycées du Béarn et du Pays Basque

Dans les Pyrénées Atlantiques, 30 des 37 lycées du département sont en chantier. Au lycée Malraux de Biarritz, on construit une salle de musculation destinée au pôle surf. Ravalement de façades au lycée Aizpurdi d'Hendaye. Au lycée de Saint Jean Pied de Port, mise à niveau du réseau informatique. Au lycée Cantau d'Anglet, le chantier porte sur la sécurisation du site et une réfection de l'étanchéité de la restauration. Chantier aussi dans le lycée bayonnais Louis de Foix. Le plus gros morceau demeure le lycée Cassin de Bayonne.

La plupart des lycées en chantier © Radio France - Jacques Pons

Au lycée Cassin de Bayonne, tout sera rénové

Dans un an les 1500 élèves seront ravis. En attendant, il faut s'adapter. Le chantier, d'une durée de trente mois, porte sur la rénovation totale des bâtiments B et C. Le coût total de l’opération : 18 millions d'euros. Un chantier en trois phases. La première a débuté durant l'été 2017. La deuxième est en cours. Il s'agit de rénover une première partie du bâtiment B jusqu'en février 2019. La troisième phase portera sur la partie restante du bâtiment B.

Tous les vitrages sont remplacés à Cassin © Radio France - Jacques Pons

Fin des travaux à Cassin : en septembre 2019

Cet énorme programme s'achèvera à la rentrée 2019. L'objectif de cette opération : rénover complètement les 11 000 mètres carrés de l'immeuble. Reconstruire les réseaux électriques, redessiner les classes, poser des vitrages performants pour mieux isoler, installer des panneaux photovoltaïques. Enfin, poser sur les murs extérieurs du bâtiment des matériaux isolants.

Le lycée Cassin "désossé" © Radio France - Jacques Pons

En attendant la fin des travaux dans un an, une grande partie des élèves travaillent dans des bâtiments modulaires.

Une soixantaine de bâtiments modulaires installés pour les élèves de Cassin © Radio France - Jacques Pons

Le grand bâtiment du lycée Cassin méconnaissable

Si les bacheliers de juin dernier revenaient aujourd'hui dans le lycée ils ne le reconnaitraient pas. Tout à changer à l'intérieur. Les classes, les salles, tout à disparu.

Les longs couloirs de Cassin sont toujours là © Radio France - Jacques Pons

Le hall du lycée comme vous ne l'aviez jamais vu ! © Radio France - Jacques Pons

Les classes sont agrandies © Radio France - Jacques Pons