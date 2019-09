Enseignement secondaire : les classes de premières en pleine révolution

C'est une révolution dans l'enseignement secondaire cette année. La disparition des séries scientifiques, littéraires et séries économique et social dans les classes de première. La réforme Blanquer se poursuivra l'année prochaine chez les terminales.

Pays Basque, France

Les classes L (littéraire) , ES (économique et social) et/ou S (scientifique) c'est fini ! Désormais, les élèves des classes de première bénéficient d'un tronc commun auquel des spécialités sont ajoutées. Au total, 29 lycées des Pyrénées Atlantiques sont concernés par cette réforme.

Bilan de la réforme avec le proviseur du lycée Cassin

Sur le terrain, le constat est contrasté. Les chefs d’établissement ont passé des mois à préparer les emplois du temps des classes de première. Des classes changeantes car selon la spécialité choisie les élèves peuvent se trouver dans plusieurs groupes différents au cours d'une même journée. Les combinaisons sont multiples. "_Au lycée Cassin, sur 12 classes de première nous avions 81 combinaisons possible. Finalement, 59 ont été utilisées" e_xplique le proviseur Jean-Régis Véniant.

On change constamment de classe — un élève de première

Je ne savais pas quoi choisir entre L, ES et S, je voulais un peu de tout — Thomas, élève de première

Les spécialités à la disposition des élèves de première

Les élèves de première disposent d'un choix de douze spécialités. Ils peuvent en choisir trois. Deux seulement en terminale.

arts

histoires-géographie, géopolitique et sciences politiques

humanités ,littérature et philosophie

langues, littératures et cultures étrangères

littérature, langues et cultures de l'antiquité

mathématiques

numérique et sciences informatiques

physique-chimie

sciences de la vie et de la terre

sciences de l'ingénieur

sciences économiques et sociales

biologie et écologie

Le lycée Cassin de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Les choix de la rentrée 2019

Selon le ministère de l'Education Nationale 26,1% des élèves se sont prononcés pour combiner maths-physique et SVT (science de la vie et de la terre). 6,8% ont associé l'histoire-géographie, les maths et les sciences économiques. Enfin, troisième choix le plus fréquent : 6,5% des premières se prononcent pour l'histoire-géo, les langues et les sciences économiques. Deux tiers des élèves du département ont choisi les mathématiques parmi les douze spécialités.

La mise en place (compliquée) de la réforme

La mise en place de la réforme a entraîné un changement des programmes. Les professeurs (notamment de français mais aussi en maths et histoire/géographie) ont du réviser durant les grandes vacances. Les professeurs de français devaient par exemple choisir douze textes d'auteurs afin de les étudier durant l'année.

Je me suis remise au travail — Catherine Roullet, professeur(e) de français

C'est un petit peu compliqué, d'autant qu'on n'a pas encore tout le matériel ! — Catherine Talazac, professeur d'anglais

Du coté des professeurs d'anglais c'est un peu la soupe à la grimace car les ouvrages nouveaux ne sont pas encore arrivés (pas achevés dans les temps selon les divers témoignages). En attendant mieux, les enseignants d'anglais se débrouillent donc entre le site de l'éditeur (quand il fonctionne!) et les photocopies pour les élèves. Le témoignage de Carine Talazac :

Comme toute les réformes, c'est anxiogène — Catherine Catlas, professeur(e) d'anglais

Nouveaux programmes et contrôle continu dès cette année

Les principales disciplines disposent aussi de nouveaux programmes, notamment en histoire-géo, mathématiques et français. Enfin, le contrôle continu est introduit à partir de la première. En mai dernier, des professeurs et des parents craignaient une pression supplémentaire sur les lycéens. Le point de vue de Jean-Régis Veniant, le proviseur du lycée Cassin, le plus gros établissement des Pyrénées Atlantiques (1600 élèves dont 1400 en secondaire).

Notre crainte c'est de se trouver trop souvent en situation d'évaluation — Jean-Régis Véniant

La répartition des spécialités

Le nouveautés pour les élèves de premières © Radio France -

Les élèves des filières techniques sont aussi concernés :