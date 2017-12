L'augmentation du nombre d'élèves dans les lycées s'annonce deux fois plus importante que prévue. La région Pays de la Loire se retrouve face à un véritable casse-tête. Il lui faut construire, mais aussi aménager l'existant. Elle y travaille.

Nantes, France

"L'INSEE s'est trompé" déplore le premier vice-président à la région.

"L'INSEE n'avait pas tablé sur l'arrivée d'habitants avec des enfants, elle a sous-évalué l'augmentation du nombre de jeunes. Car en réalité nous avons constaté beaucoup de familles arrivées pour l'emploi."- Antoine Chéreau.

Les prévisions démographiques donnaient + 6500 élèves en 2025, or ce chiffre a été atteint l'année dernière avec neuf années d'avance. Le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire a refait les calculs - il a même pour cela embauché un démographe à temps complet- et il tombe sur + 11 000 élèves sur la période 2016-2024, soit presque deux fois plus qu'attendu.

Une situation complexe.

Ce n'est pas catastrophique parce que on est content d'avoir une région dynamique, mais c'est une préoccupation car même avec tout l'argent du monde il faut sept à huit ans pour construire un lycée."- Antoine Chéreau

Une situation à laquelle il faut remédier. Le futur lycée du sud Loire ne fera pas tout, il n'accueillera qu'un millier d'élèves et encore, pas avant 2025. Le nom de la commune retenue ne sera pas connu avant fin 2018; Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grandlieu, la Chevrolière se sont déjà portées candidates. La Région réfléchit donc à comment agrandir l'existant mais aussi à comment répartir les élèves entre établissements.

Il faut que nous regardions dans chaque bassin quels sont les lycées qui ont encore un peu de place ou quels sont les lycées qui moyennant un agrandissement ou une modification de leur fonctionnement peuve,t accueillir des lycéens supplémentaires."- Antoine Chéreau.

A Saint-Herblain (près de Nantes) par exemple, le lycée agricole Jules Rieffel est loin d'être sous tension. Il y aurait de la place dit la Région pour accueillir des élèves d'enseignement général.

La Région Pays-de-la-Loire enregistre en moyenne 30 000 habitants supplémentaires par an.