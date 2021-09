Pays de la Loire : tout ce qu'il faut savoir avant la rentrée scolaire

C'est une nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19. Ce jeudi 2 septembre, de l'école primaire au lycée, 717 903 élèves vont retourner en classe en Pays de la Loire. Effectifs, protocole sanitaire, campagne de vaccination, retrouvez tout ce qu'il faut savoir. Le recteur de l'académie de Nantes, William Marois, a fait le point.

Effectifs en baisse

717 903 élèves, 445 907 dans le public et 271 996 dans le privée, sont attendus en classe, de l'école primaire au lycée, ce jeudi 2 septembre en Pays de la Loire. C'est 1 822 de moins qu'en 2020. Tous les départements perdent des élèves année après année, sauf un, la Loire-Atlantique. Le 44 compense la baisse démographique par l'arrivée de nouveaux habitants.

Pour cette rentrée 2021

Loire-Atlantique : 280 105 élèves (+ 1 199 par rapport à 2020)

: 280 105 élèves (+ 1 199 par rapport à 2020) Maine-et-Loire : 156 410 (- 855)

: 156 410 (- 855) Mayenne : 55 813 (- 796)

: 55 813 (- 796) Sarthe : 103 324 (- 889)

: 103 324 (- 889) Vendée : 122 251 (- 481)

Protocole sanitaire

Même si la vaccination des jeunes bat son plein, la vigilance reste de mise pour cette rentrée 2021. Comme partout en France, niveau 2 sur 4 pour le protocole sanitaire. Présentiel à 100 %, masque obligatoire en intérieur à partir de l'école élémentaire.

À quel moment une classe fermera-t-elle ? En primaire, dès le premier cas positif, classe fermée pendant sept jours. Au collège et au lycée, si un cas positif est déclaré, les cas contacts vaccinés restent en présentiel. Par contre, distanciel pendant sept jours pour les non-vaccinés.

Campagne de vaccination

Comme annoncé par Jean-Michel Blanquer, dimanche 22 août, une campagne de vaccination va avoir lieu dans les établissements scolaires. "Dans tous les collèges et lycées de France, élèves et personnels auront accès au vaccin, à proximité ou au sein même de leur établissement", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Dans les Pays de la Loire, un courrier a été envoyé à toutes les familles pour encourager les élèves à se faire vacciner. Dans la région, pour l'instant on ignore si des centres de vaccination éphémères vont s'inviter dans les établissements. "Plutôt, on va proposer un transport des enfants qui le souhaitent vers les centres de vaccination existants, explique le recteur William Marois. Tout ça se mettra en place en fonction du nombre de jeunes volontaires." Fin août, plus de 70 % des 12-17 ans en Pays de la Loire avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Trois nouveaux établissements

Ce jeudi 2 septembre, trois établissements vont ouvrir leurs portes dans la région. Deux en Vendée, un lycée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et un collège à Challans. Un en Loire-Atlantique avec le collège de Loireauxence.

Une rentrée sous le signe de la fleur

Chaque année, le recteur de l'académie de Nantes associe un symbole à la rentrée. Pour 2021, c'est la fleur. La Loire-Atlantique et représentée par le muguet, la Vendée par la fritillaire pintade, la Mayenne par la tulipe sauvage, la Sarthe par la pivoine et le Maine-et-Loire par la rose dite ville de Saumur.