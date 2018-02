Doubs, France

Plusieurs parents de l'agglomération de Montbéliard sont inquiets pour leurs enfants, suite à la nouvelle sectorisation des collèges décidée dans le secteur. La nouvelle carte scolaire sera officiellement dévoilée le 1er mars 2018, mais elle met d'ores et déjà en colère les parents d'élèves.

Certains élèves qui avaient l'habitude d'aller à Etupes pourraient désormais être orientés vers Sochaux, et vice versa. L'idée, c'est notamment de "désengorger" le collège de Sochaux, qui est en sureffectif.

Changements d'habitudes

Ce qui inquiète surtout les parents, c'est le changement d'habitudes. Un changement qui intervient à un moment de la scolarité particulièrement difficile : celui du passage vers le collège; "Un passage entre l'enfance et l'adolescence" pour Alan Briquez, représentant des parents d'élèves à Taillecourt. A Taillecourt, par exemple, cette transition était travaillée en amont entre l'école de la commune et le collège d'Etupes, où les élèves vont pour le moment. En cas d'affectation à un autre collège, les parents craignent une transition plus difficile.

Double problématique à Taillecourt

Pour les enfants de Taillecourt, la problématique des secteurs de collèges et double. Il y a d'abord cette nouvelle sectorisation, pour la rentrée 2018. Mais il y a encore du changement à prévoir en 2019. Dans un an et demi, les élèves de Taillecourt devraient sortir du secteur Sochaux-Etupes, et être rattachés au collège d'Audincourt.

Allongement des trajets

Les parents soulignent également un temps de trajet possiblement plus long pour leurs enfants. A Dampierre-les-Bois, les élèves sont directement concernés par cette problématique. "Aujourd'hui, ça n'est déjà pas simple de faire le trajet jusqu'au collège d'Etupes, alors s'il faut aller jusqu'à Sochaux...Les enfants ne vont quand même pas partir à 6 heures" commente Eric Peultier, représentant des parents d'élèves de l'école de la commune.

Le département, qui a en partie décidé de cette nouvelle carte scolaire, reconnaît que pour certains élèves, ceux de Taillecourt en particulier, les nouveaux trajets peuvent poser problème : "On y travaille avec Pays de Montbéliard Agglomération, pour voir ce qui peut être fait au niveau des bus" dévoile Virginie Chavet, vice-présidente du Conseil départemental en charge des collèges.

Manque de communication

De manière plus globale, les parents d'élèves dénoncent un manque de clarté. Pour le moment, ils ne savent pas encore où leurs enfants seront affectés l'année prochaine. Cela devrait être officialisés le 1er mars prochain. Des élèves d'une même commune pourraient être orientés soit vers le collège de Sochaux, soit vers celui d'Etupes. Et selon quels critères les enverra-t-on vers tel ou tel établissement ? Virginie Chavet, qui a travaillé sur cette nouvelle carte scolaire, botte en touche : "C'est l'académie (de l'Education nationale, NDLR) qui définit ces critères".

Un nouveau collège en 2022

Pour pouvoir absorber le "sureffectif" de collégiens sur le secteur Sochaux/Etupes, le département compte notamment sur le nouveau collège de Bethoncourt, en cours de travaux, et qui devrait voir le jour "d'ici 2022" précise Virginie Chavet.