Penaos displegañ d'ar re vihan e ranker choum pell an eil ouzh ar re all er skol .

Kuit da strafuilhañ anezho ' z eus bet kavet un doare fentus evit lakaat ar re vihan pell an eil re deus ar re all. Bep a dok ledan pe ledanoc'h zo bet lakaet dezho war o fenn. Kement all oa bet graet 'barzh skolioù all , ha kavet a zoare gant skolaerezed Diwan Lokournan Leon. Ha plijadur zo bet o fardañ anezho ! Keit-se ar re vrasañ deus ar skolidi zo aotraet implij ar porzh skol gant o c'hoarioù dezho o-unan degaset eus ar gêr. 'hoarioù hinniennel siwazh dezho . Ar c'hoarioù a stroll a deuio en dro diwezhatoc'h a feur ma steuzio ar c'hleñved.

Gwenn Thomin , renerez skol Diwan Lokournan.

Ha daoust d'ar c'hovid 19 , dalc'het vezo warc'hoazh (disadorn 16 a viz Mae) dorioù digor diwan Lokournan Leon. Ret vezo 'mestra en em enskrivañ araok . Dre bellgomz 02 98 89 03 59 pe dre vail diwanlokournan@gmail.com