Pendant les vacances de la Toussaint les centres aérés avignonnais sont pleins !

Au centre aéré les petits ne portent pas le masque mais se lavent les mains consciencieusement les mains, et les plus grands de 11 à 14 ans sont assujettis à cette protection faciale comme les adultes qu'ils côtoient : les animateurs, le personnel de la cantine ou du ménage et ceux chargés de l'administration.

Les animateurs ont reçu une formation complémentaire

Ces jeunes gens embauchés pour les "petites vacances" de la Toussaint ont reçu - en pls de la formation classique de deux jours - une demie journée supplémentaire pour apprendre les bons gestes.

Reportage :

Visite au centre aéré d'Avignon au temps de la COVID-19.