Auxiliaire de vie scolaire en Dordogne : les parents de Corentin, opéré trois fois du cœur, lancent un appel

A 6 ans, Corentin est tout sourire quand il va à l'école. Mais sa rentrée en CP à l'école primaire de Thiviers ne se passe pas comme prévu. Atteint d'une cardiopathie, il a été opéré trois fois à cœur ouvert depuis sa naissance, il est donc aidé par une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) depuis son entrée en maternelle. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a accordé quinze heures d'accompagnement par semaine d'après ses parents. Mais cette année, il ne bénéficie que de huit heures d'accompagnement. Son auxiliaire est également engagée pour deux autres élèves de la commune. "Corentin n'est pas autonome, il a besoin qu'on l'accompagne pour répondre aux consignes de l'institutrice", expliquent ses parents Laurent et Stéphanie.

8 heures d'accompagnement par semaine contre 15 recommandées

Face à la situation, le couple craint que Corentin ne décroche. "Dans six mois, pourra-t-il encore suivre à l'école ?" s'inquiète Stéphanie. L'institutrice a une vingtaine d'élèves à accompagner, elle ne peut pas se concentrer sur Corentin." Les parents redoutent que leur fils, s'il n'est pas accompagné, soit à terme orienté vers une classe spécialisée.

On a l'impression d'être abandonnés, on se sent désemparés. On est en colère que rien ne bouge, en colère contre le système qui ne permet pas à nos enfants de suivre une scolarité normale.

Pour trouver une solution, Stéphanie et Laurent assurent avoir contacté la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le rectorat, la mairie, sans succès pour le moment. "La seule solution c'est que le rectorat débloque des fonds pour recruter de nouvelles AESH, assure Stéphanie. On a l'impression d'être abandonnés, on se sent désemparés. On est en colère que rien ne bouge, en colère contre le système qui ne permet pas à nos enfants de suivre une scolarité normale." D'autres enfants à Thiviers seraient concernés par le problème.