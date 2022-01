Pénurie d'enseignants : comment le rectorat de Toulouse cherche à recruter

L'académie de Toulouse a rendu public ce 18 janvier les prévisions chiffrés des effectifs et contingents pour la rentrée 2022 avec notamment un effort sur plus de 170 équivalent-temps-plein (ETP) supplémentaires, enseignants ou non, dont 60 ETP rien que dans le premier degré en Haute-Garonne. Le rectorat a aussi annoncé qu'à al suite du mouvement du 13 janvier dernier, 62 ETP assistants d'éducation (AED) allaient être recrutés dans toute l'académie.

L'occasion de revenir sur les leviers utilisés pour tenter de solutionner un problème majeur : le rectorat ouvre des postes, tente de recruter, mais ne trouve pas preneurs. Résultat, la crise structurelle de pénurie d'enseignants est amplifiée par la crise conjoncturelle sanitaire. Plusieurs expérimentations ou changements de philosophie sont en train d'être mis en place.

L'appel aux profs retraités fait un bide

La pénurie est bien là depuis quelques années, même si Mostafa Fourar, le recteur de l'académie de Toulouse ne la chiffre pas. "Avant, il manquait des enseignants dans les matières technologiques en zones rurales. Aujourd'hui, c'est partout." Six disciplines sont identifiées comme les plus bénéficiaires dans l'ex Midi-Pyrénées : l'anglais, les lettres, l'éco-gestion, la technologie, les sciences physiques et la SVT.

Le chômage a baissé, c'est une bonne nouvelle, mais nous sommes dans un contexte concurrentiel avec d'autres secteurs. Et puis peut-être que la crise a accentué le fait que les jeunes se tournent vers autre chose que l'enseignement.

Constat qui oblige les autorités à se montrer inventives pour recruter et stabiliser les effectifs. En décembre, comme dans d'autres territoires, le rectorat de Toulouse a écrit enseignants récemment retraités, pour les inviter à se manifester si ils souhaitaient reprendre du service et apporter du renfort. L'initiative n'a pas eu l'écho espéré, concède le recteur, pour le moment.

Toujours dans l'idée de pallier rapidement les absences, l'académie expérimente le "e-remplacement", en anglais et en mathématiques. Un professeur toulousain pourra ainsi depuis chez lui remplacer, donner un cours à une classe accompagnée d'un AED d'un lycée gersois, par exemple. Cela résoudrait déjà toute la logistique liée aux déplacements et à l'hébergement des personnels. L'initiative est lancée, elle ne pourra sans doute pas s'appliquer à toutes les matières.

Recruter plus large, briser le tabou de la rémunération

Le corps professoral peut aussi compter sur ses vacataires et contractuels. Dans une visée de court terme comme les deux idées précédentes, il est envisagé de recruter les aspirants qui ont raté de peu le concours de professeur des écoles, une liste complémentaire qui n'existe que dans le premier degré. Treize noms y figurent dans l'académie toulousaine, certains sont déjà vacataires. Après le feu vert du ministère, ils pourraient être titularisés, comme si ils avaient réussi le concours.

Les recrutements se faisaient jusque là à bac+3 dans le premier et le second degré, la limite est remontée à bac+2, selon la qualité des candidatures soumises aux inspecteurs via un entretien, pour attirer davantage d'étudiants vers cette formation. "Une mesure d'urgence à cause du Covid, ça n'a pas vocation à se généraliser", justifie Mostafa Fourar.

Pour rendre le métier plus attractifs, et éviter de perdre des ressources pendant l'été, certains contractuels se verront aussi proposer, à titre expérimental, dans les disciplines déficitaires, des contrats de trois ans, et non plus 10 mois. "Les candidats auront plus de visibilité pour préparer les concours, avec l'accompagnement des inspecteurs", détaille le recteur. Le dispositif sera proposé aussi pour les vacataires qui ont trois ou quatre ans d'ancienneté, dans l'idée de les titulariser.

Plus rarement entendu, le sujet de l'attractivité de la rémunération des enseignants. Sans rentrer dans le détail, Mostafa Fourar explique que malgré les grilles salariales, il dispose d'une petite marge de manœuvre "le contexte est particulier, donc sur certaines disciplines en tension, on peut regarder au cas par cas".

Dans l'académie de Toulouse, il y a environ 29.000 enseignants, dont 16.000 dans le second degré.