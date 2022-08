Pénurie d'enseignants : la rentrée scolaire en Mayenne se passera bien "mais..."

D'après la direction des services départementaux de l'Éducation nationale, les besoins sont couverts aux 1ᵉʳ septembre pour le premier et le second degré. Mais sur le long terme, cela va coincer estiment plusieurs syndicats. 81 professeurs remplaçants non contractuels attendent encore une mission dans toute la région Pays de la Loire, ce que déplore Stève Gaudin, du syndicat Snudi - FO en Mayenne. "L'aspect pervers de cette situation, c'est que le rectorat contacte ces personnes des listes complémentaires pour les recruter sous contrat. Est-ce qu'on veut des enseignants formés sous statut pour nos élèves, ou veut-on des emplois précaires, des enseignants recrutés sur des CDD courts ?" s'interroge-t-il.

De son côté, le syndicat UNSA - Éducation milite depuis longtemps pour une augmentation du nombre de places au concours des enseignants, explique Loïc Broussey. "On se rend compte que finalement, les collègues qui n'ont pas obtenu le concours sont rappelés et n'auront pas la formation nécessaire pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. _C'est un pis-aller. On ne peut pas s'en satisfaire_. Il aurait fallu anticiper et faire en sorte d'avoir des enseignants formés sans avoir besoin de recours aux contractuels" déclare-t-il. Depuis le 9 juillet, plusieurs syndicats mayennais ont lancé une pétition pour demander le recrutement d'enseignants titulaires et stopper le recours aux contractuels.

"Recours modeste" aux contractuels

Récemment, le ministre de l'Éducation nationale Pape N'diaye a annoncé une "grande concertation" pour le 8 septembre avec les acteurs de l'enseignement. "Il s'agira vraiment d'un débat, d'échanges décentralisés, dans l'ensemble des établissements scolaires, de manière à ce que les professeurs, les parents d'élèves, les personnels administratifs et de direction et d'autres acteurs de la vie locale puissent réfléchir sur leur école". Le recours aux contractuels pour cette rentrée est toutefois très modeste estime le ministre "avec 1% dans le premier degré et 8% dans le second degré".