Pénurie de logements pour la rentrée universitaire à Brest

A Brest, la rentrée universitaire est marquée par le retour de tous les étudiants dans les amphis. Il n'y a désormais plus de jauge, mais toujours un masque obligatoire. Alors que le nombre d'étudiants a bondi ces dernières années, la quête d'un logement est devenue un parcours du combattant.

C'est la rentrée à l'UBO, l'université de Bretagne occidentale, principalement implantée à Brest. Et la cité du Ponant a la cote, comme ville universitaire. Plus de 31.000 étudiants attendus pour cette rentrée, c'est une augmentation de 30 % sur huit ans ! Alors ça pose des problèmes pour se loger, des étudiants s'en plaignent.

A deux dans un 19 m² c'est pas évident

Gurvan vient d'entrer en fac de philosophie, il a cherché "de juin jusqu'à fin août". Il a fini par trouver "mais à un prix conséquent, 430 euros par mois pour 19 m². J'ai dû envoyer plus de 50 demandes ! J'ai un ami qui vit chez moi car il n'a pas trouvé d'appartement. A deux dans un 19 m², c'est pas évident !"

"J'étais en pleurs", se rappelle Louise, originaire de Morlaix, dont les quatre premières visites se sont soldées par un échec. Certains propriétaires ont reçu plus de 200 appels pour une annonce.

"On a eu une situation à Brest très favorable niveau logement étudiant ce qui explique les loyers plutôt bas" jusqu'ici, détaille Matthieu Gallou, le président de l'université, qui accueille 18.000 étudiants à Brest (23.500 en comptant ses sites de Quimper et Morlaix). "On veut créer de nouvelles chambres dans les années qui viennent, mais ça prend évidemment du temps. Brest a toujours bénéficié d'une bonne articulation entre l'offre publique (Crous) et l'offre privée. Cet équilibre-là n'existe plus vraiment ce qui explique les problèmes actuels." Il n'y a pour l'instant que 3.400 places en résidences universitaires dans la métropole.Même si à Brest, près d'un étudiant sur trois reste vivre chez ses parents (32%).

"Sur le fond, il faut se réjouir de l'augmentation du nombre d'étudiants", estime Matthieu Gallou le président de l'université. "Il y a des éléments démographiques mais aussi davantage d'offres de formation sur le campus et Brest monte dans le classement des villes étudiantes. On a créé une licence Arts, une école d'orthophonie. Le but était d'augmenter le nombre d'étudiants sur place."

Du nouveau aussi, le lancement de la première année de médecine à Quimper. "La première année de médecine peut se faire de deux manières depuis la réforme. A Lorient et à Quimper, nous avons ouvert une Licence accès santé (LAS), qui permet avec une Licence de Droit de prétendre accéder aux études de santé."

Rentrée sans jauge mais pas démasquée

"La rentrée n'est pas normale mais quand même largement mieux que l'an dernier. Il n'y a pas de jauge, on peut accueillir tous les étudiants. Il faut les masques et les gestes barrières mais on est heureux car l'an dernier la situation était très difficile pour les étudiants. Tout le monde a le sourire, et même sous les masques, ça va."

La crise sanitaire a laissé des traces. "Les résultats des examens de l'an dernier sont en baisse mais ce n'est pas majeur, ce n'est pas trop inquiétant. On essaye de régler les situations les plus difficiles, on a évité la grosse casse."