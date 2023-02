Pénurie de prof : des lycéens de Doullens alertent sur leur situation depuis la rentrée de septembre

"C'est un appel à l'aide pour avoir un professeur" explique Lilou. Ses camarades de classe et elle ont décidé d'envoyer une pétition au rectorat d'Amiens. Depuis la rentrée de septembre, ces 22 élèves de première doivent composer avec un enseignement au rabais des Sciences Economiques et Sociales (SES), une des spécialités qu'ils ont choisies cette année.

ⓘ Publicité

Quarante élèves de première du lycée de l'Authie ont pris cette spécialité à la rentrée de septembre 2022

Un nombre qui a surpris le lycée, l'obligeant à scinder les élèves en deux classes, car les cours de spécialités nécessitent des effectifs réduits. Problème : il manque un enseignant. Le rectorat, sollicité dès septembre 2022, ne trouve aucun enseignant disponible. Pour les SES, tous les enseignants titulaires sont en poste, les remplaçants aussi, et il n'y a pas de contractuels.

Adrien, Théa, Lilou et Maëva ont choisi la spécialité SES. Seule une partie de leurs enseignements est assurée correctement depuis septembre, alertent-ils. © Radio France - Martin Duffaut

"On a donc dû trouver des solutions en interne" explique Nathalie Prost, la proviseure. Deux enseignantes d'autres classes sont mobilisées depuis septembre. L'une, professeure remplaçante de SES, accepte de prendre des heures supplémentaires pour assurer 2 heures de cours sur les 4 nécessaires. Une professeure d'éco-gestion du lycée professionnel assure les 2 heures restantes, grâce aux cours transmis par sa collègue remplaçante, car elle n'enseigne pas la sociologie.

"On a essayé de maintenir au maximum la continuité pédagogique, mais c'est une situation qui n'a pu tenir que jusqu'à Noël" explique Nathalie Prost, la proviseure

"Un enseignant ne peut pas faire le travail de deux enseignants." En attendant, Maëva et ses camarades n'ont pour l'instant plus que 2 heures de cours de SES, et pourraient ne plus en avoir du tout au printemps.

La matière va pourtant compter pour les lycéens. Depuis la dernière réforme du baccalauréat, chaque élève en première générale doit choisir trois spécialités. S'ils décident de continuer la spécialité SES en terminale, la note de la matière comptera coefficient 16 dans leur moyenne du baccalauréat, coefficient 8 sinon.

"Nous sommes en train de chercher une autre solution" finit la proviseure, "mais c'est le problème de la pénurie d'enseignants dans l'Education nationale qui se pose."