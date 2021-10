Pénurie de professeurs dans les collèges et lycées des deux Charentes

La pénurie d'enseignants atteint des proportions inquiétantes dans les établissements scolaires de Charente et de Charente-Maritime. Pas assez de profs à mettre devant les élèves, faute d'un vivier suffisant de titulaires pour assurer l'enseignement. Selon les syndicats enseignants, pour l'ensemble des quatre départements de l'Académie de Poitiers, on comptait à la rentrée de septembre 126 professeurs manquants.

A Marennes par exemple, le collège Jean-Hay n'a pas de prof de techno depuis la rentrée. Aucune solution n'est avancée. Lionel Rambut, père d'une élève de 3e, s'inquiète : "cette année, c'est le brevet. Donc c'est très important. Et je me demande comment ils vont rattraper. Il va falloir passer très vite sur le programme, et il ne faudrait pas que les élèves soient pénalisés en fin d'année scolaire."

Autres exemples en Charente : au collège de Ruelle en Charente, il n'y avait pas de prof de français, un remplaçant vient d'être nommé. Au collège Pierre-Mendes-France de Soyaux, c'est un prof d'EPS qui manque. Au total, pour les quatre départements de l'académie de Poitiers, 18 profs de SVT (sciences et vie de la terre) ne sont pas remplacés. Avec une disparité entre ceux qui ont cours et les autres, regrette Karine Aulier, présidente de la FCPE en Charente Maritime : "on a des matières en souffrance, et des enfants qui depuis le début de l'année n'ont pas de cours."

Crise des vocations

C'est la "crise de foi" de l'Education Nationale, explique Laetitia Martin du syndicat FSU-Snuipp dans le département de la Charente : "on a de plus en plus de jeunes collègues qui veulent partir, à peine arrivés dans l'Education nationale. Et à l'autre extrémité de la carrière, on a de plus en plus de collègues qui demandent à partir en retraite anticipée. Rien que pour la Charente, cela a nécessité le recrutement de quinze enseignants contractuels."

Le rectorat reconnaît qu'il y a des matières en tension, c'est le cas de la techno. Des départs en retraite n'ont pas été anticipés. Les arrêts maladie sont nombreux. Le rectorat se dit pleinement mobilisé pour faire face aux demandes.