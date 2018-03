Villey-Saint-Étienne, France

A Villey-Saint-Etienne, des élèves sèchent les cours, faute de professeur. Pendant deux semaines, l’absence d’une enseignante n’a pas été remplacée, ou si peu : un jour par semaine. Les 24 élèves du cours triple (CE1, CE2, CM1) sont donc répartis dans les autres classes du village du toulois. Difficile à gérer pour les deux enseignants qui restent ; et après s’être occupé sur une tablette ou avoir dessiné pendant plusieurs jours, certains parents gardent leur enfant à la maison.

La direction des services départementaux de l'éducation nationale vient de dévoiler les chiffres des professeurs des écoles non remplacés. Pour les écoles maternelles et primaires en Meurthe-et-Moselle, moins de 2% des enseignants ne sont pas remplacés. Si 0,06% des enseignants n’étaient pas remplacés en septembre, le taux de classes sans enseignant passe à 1,44% en décembre et à 1,67% en février.

Des chiffres très précis dévoilés cette semaine par l’inspection académique. Et si ces chiffres apparaissent faibles, c’est un vrai problème dans les écoles où une absence dure plusieurs semaines sans remplaçant.

Problème d'organisation

Nous sommes traditionnellement dans les mois les plus compliqués de l’année, c’est un constat partagé par les enseignants et l’administration. Dans le département, de Lunéville à Longwy en passant par Nancy et Pont-à-Mousson, on compte 384 enseignants remplaçants, dont 30 sont affectés au remplacement de la formation continue. Une formation qui a pratiquement disparue ces dernières années confient les enseignants. Le nombre de postes de remplaçants - les «brigades» dans le jargon enseignant - est de moins de 8% des effectifs totaux, alors que les préconisations du ministère sont de 9%. Nous sommes un peu le «parent pauvre» estime Christelle Mauss, co-secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, le principal syndicat d’enseignant du premier degré pour qui il y a un manque de postes pour des remplacements. Depuis plusieurs mois, ça pose des problèmes d’organisation dans certaines écoles et ce n’est pas une priorité.

Mon rôle n'est pas d'instruire mon enfant

Les parents d’élèves ont multiplié les mails et les courriers, en vain : «une journée ou deux, ça peut passer, mais ça fait trois semaines que ça dure confie les parents. On se bat pour que nos enfants aient une remplaçante. Moi je me suis penché sur le programme de CM1 pour mon fils, mais ce n’est pas mon rôle : mon rôle, c’est d’être maman, pas d’instruire mon enfant» s’indigne une déléguée des parents d’élève de l’école primaire Sylvain Pierson.

Globalement, la situation ne devrait pas forcément s’arranger : on fait au cas par cas rappelle l’administration alors que les militants syndicaux notent que les postes de remplaçants supprimés il y a six ans n’ont jamais été remplacés. A Villey-Saint-Etienne, un remplaçant a été trouvé pour assurer les cours jusqu’à la fin de la semaine mais les parents ont l’impression d’être les oubliés de l'Education Nationale : «l'administration ne prend même pas le temps de répondre à nos mails» confie une mère de famille qui a pris des jours de congé pour faire de la garderie à la maison.