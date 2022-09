Pénurie de remplaçants dans les écoles de Gironde : "mon fils fait des dessins au fond d'une classe"

Depuis l'an dernier parents et syndicats d'enseignants alertent les services de l'Education Nationale sur le manque d'enseignants remplaçants dans le premier degré. En cas d'absence d'un prof titulaire ses collègues doivent parfois se répartir les enfants dans leurs classe, non sans difficultés.

C'est une illustration du manque d'enseignants remplaçants dans les écoles de Gironde. A Talence, école Joliot-Curie, les enfants de la classe de CE1 sont dispatchés depuis le début de la semaine dans les autres classes. Leur maîtresse était absente à la rentrée et le collègue remplaçant qui assurait les cours jusqu'ici a dû partir boucher les trous dans un autre établissement à Villenave-d'Ornon.

Ce jeu des chaises musicales exaspère les parents d'élèves. Lucie est la maman de Marcel. Cette semaine son fils est resté au fond d'une classe qui n'est pas la sienne à faire des dessins. Intolérable selon cette maman. Avec d'autres parents elle a alerté les services de l'Education Nationale.

Ce qui me surprend c'est la résignation des services de l'Education Nationale. En clair on nous dit qu'il y a des difficultés et que, pas de chance, ça tombe sur la classe de nos enfants ! - Lucie

L'inspection d'académie reconnait un problème de remplaçants mais promet une solution dans les prochains jours.

Nous pouvons annoncer le recrutement de 60 contractuels supplémentaires qui seront en poste courant octobre - Valérie Ragaleux directrice adjointe des services à l'inspection d'académie

Au fond de la classe à faire des dessins Copier

D'autres écoles du département sont également impactées par ce déficit de professeurs. A Cenon, Floirac ou Villenave-d'Ornon on observe les mêmes problèmes. "La situation s'est dégradée l'an passé et ne s'améliore pas cette année" explique le le syndicat enseignant SNUIPP-FSU. L'an passé le syndicat a compté 33.890 journées non remplacées sur les 900 écoles de la Gironde.