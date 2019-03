Père Cent à Nancy : plus d'un millier d'élèves déguisés ont envahi les rues de la ville

Nancy, France

Le rendez-vous était fixé à 14 h, place Stanislas mais dès la fin de matinée, des cortèges se sont formés et ont déambulé dans les rues de la ville. Des chats, des souris ou encore des éléphants, les fêtards n'ont pas manqué d'originalité dans leurs déguisements et n'ont pas lésiné non plus sur les oeufs, la farine et autre produits à jeter et à enduire sur les camarades, une petite parenthèse avant de plancher sur le bac explique Elodie, élève de terminale au lycée Jeanne d'Arc à Nancy "il nous reste trois mois avant le bac et c'est le dernier jour où l'on peut vraiment faire la fête".

La fête du Père Cent à #Nancy haut en couleur pic.twitter.com/YIf0pEXUYo — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 19, 2019

On ne se connait pas mais on fait la fête ensemble, Alexandre, lycéen

L'ambiance est bon enfant, un premier groupe se réunit sur le parvis de la Cathédrale Saint Georges et dans au rythme de sons techno. Les jeunes sont salués par les voitures qui passent et certains badauds prennent des photos. Alexandre, élève au lycée Chopin apprécie "les gens nous saluent. On ne se connait pas mais on fait la fête ensemble, sans aucune agressivité. On peut dire que c'est réussi".

Des oeufs, de la farine et du ketchup au menu de la fête du Père Cent à #Nancypic.twitter.com/CVQIJfAy1i — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 19, 2019

Oeufs et farine confisqués à l'entrée de la place Stan

Direction, place Stan, point d'orgue du rassemblement, mais les entrées sont filtrées par des policiers qui demandent à chacun des élèves d'ouvrir les sacs. Les oeufs, la farine, le ketchup et autres produits salissants sont confisqués mais pas de quoi ternir la fête. La dislocation a eu lieu vers 17h00 sans aucun problème selon la police.

Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues du centre-ville © Radio France - Mohand Chibani

Prêtes à faire la fête © Radio France - Mohand Chibani