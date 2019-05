Périgueux : des lycéens de Claveille concourent pour la voiture du futur

Ce mercredi, six élèves de seconde option science de l'ingénieur du lycée périgourdin Albert Claveille participent à la finale académique du concours "Course en Cours 19" à l'institut de maintenance Aéronautique de Mérignac.

Périgueux, France

Ils y travaillent depuis la fin du mois de décembre. Six élèves de seconde du lycée Albert Claveille de Périgueux vont participer ce mercredi à la finale académique du concours "Course en cours" à l'institut de maintenance aéronautique de Mérignac. Onze autres lycées aquitains sont en lice dont le lycée Pré de Cordy à Sarlat. Les élèves périgourdins ont conçu ensemble la voiture du futur en utilisant les mêmes logiciels que les professionnels. C'est une petite voiture électrique bleue qui va s'aligner au départ d'une course.

Les petits bolides électriques conçus par la team " Galagtik" du lycée Albert Claveille © Radio France - Valérie Déjean

Mais les lycéens ne seront pas jugés sur ses simples performances, il faut aussi que le dossier et la présentation soient à la hauteur. Quelque soit le résultat mercredi soir, ils auront beaucoup appris, en assurance, en débrouillardise et ils ont aussi révisé leurs connaissances d'une façon plus ludique et tout aussi efficace. Et c'est tout l'intérêt de ce concours porté par leur professeur de Sciences et Technologies industrielles option ingénierie mécanique, José Da Costa : Moi je trouve qu'ils ont fait un travail correct, maintenant c'est à eux de se défendre lors du concours, et de montrer ce qu'ils valent réellement. On devrait connaitre le résultat ce mercredi soir.