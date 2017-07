Périgueux : le lycée Claveille peine à remplir ses filières techniques

Alors que certaines bacheliers n'ont toujours pas de formation pour la rentrée, à Périgueux, l'un des responsables d'un lycée professionnel s'alarme de voir certaines des formations proposées incomplètes.

Depuis plusieurs jours, vous entendez parler de ces bacheliers qui n'ont toujours pas de formation pour la rentrée faute de place à l'université. La situation inverse existe aussi ! Au lycée professionnel Claveille à Périgueux, certaines formations ne sont toujours pas complètes.

Des formations sans élèves

Un problème de communication, mais aussi d'attractivité. Philippe Loseille, directeur délégué aux formations techniques et professionnelles fait ses comptes. "Pour le BTS Manaa nous avons six jeunes inscrits pour 24 places et sur le BTS construction métallique nous avons 14 candidats pour trente places." Selon lui, les explications sont simples. "Soit les jeunes n'ont pas eu les informations suffisantes soit ils ne sont pas intéressés." Pourtant ces métiers seraient porteurs d'avenir. "A l'heure actuelle nous avons plus d'offres d'emplois que de candidats admis en BTS, mais ces métiers ne font pas rêver comme les métiers du numérique." Pour plus d'informations il est possible de contacter le lycée Albert Claveille.