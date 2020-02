Périgueux : les professeurs du lycée Léonard de Vinci dénoncent la réforme du bac professionnel

Une vingtaine de professeurs et d'agents du lycée professionnel Léonard de Vinci, dans le quartier Gour de l'Arche, à Périgueux, ont manifesté ce mardi matin devant l'Inspection académique. Ils dénoncent la suppression d'heures d'enseignements à cause de la réforme de la voie professionnelle.

Périgueux, France

380 feuilles accrochées aux grilles de l'Inspection académique de la Dordogne. Autant de pages, pour la plupart blanches, pour symboliser les 380 heures d'enseignement supprimées avec la réforme de la voie professionnelle. "Sur les trois ans de baccalauréat (Seconde, Première, Terminale), nos élèves sont privés d'un trimestre d'école. Jusqu'à présent, un élève de bac professionnel recevait 2 900 heures de cours sur trois ans. Avec cette réforme, il ne recevra plus que 2 520 heures", dénonce Patrick Roldez, professeur de lettres et histoire-géographie.

Comme lui, une vingtaine d'enseignants et d'assistants d'éducation du lycée Léonard de Vinci, à Périgueux, ont manifesté leur colère ce mardi matin. Dès 7h45, ils ont tenu un piquet de grève devant les grilles de l'établissement, avant de se réunir, banderoles tendues, devant l'Inspection académique, rue Alfred de Musset à 11h30. La réforme de la voie professionnelle est déjà appliquée depuis septembre, mais elle ne concerne pour l'instant que les élèves de Seconde.

Trente minutes d'histoire-géographie par semaine

"En Terminale, les élèves n'auront plus que trente minutes d'histoire-géographie par semaine, contre 1h30 actuellement", déplore Camille Béduchaud, professeur de lettres et d'histoire-géographie. Sont concernés par ces suppressions les enseignements généraux, mais également ceux professionnels.

"Il y a des nouveaux dispositifs, comme l'accompagnement personnalisé ou la réalisation de chefs-d'oeuvre, mais on oublie de dire qu'il y a une perte de 380 heures qui ne sont pas remplacées, réagit également Karine Rivalland, professeure d'éducation physique et sportive. On laisse croire aux élèves et aux parents d'élèves qu'on enseigne autrement". Et de dénoncer une école au rabais pour les élèves de ces filières professionnelles.

Conséquence logique de cette baisse du nombre d'heures, quatre postes d'enseignants devraient être supprimés à la rentrée 2020, au lycée Léonard de Vinci.