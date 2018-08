Périgueux, Dordogne, France

Dans la réserve de la librairie Marbot, en haut du boulevard Montaigne, des dizaines de livres sont rangés dans les étagères de la réserve. Math, français, histoire, mais aussi Arbres, arbustes et arbrisseaux des forêts françaises. CAP ou lycée général, ici, tous les manuels sont les bienvenus. Mais ça fait maintenant un mois que les retours ne sont plus acceptés. "Notre crainte est qu'on se retrouve avec des manuels sur les bras alors que les lycées ne les ont pas mis dans leur liste. Sinon, on ne sait pas quoi en faire."

Les livres d'occasion sont vendus avec une ristourne de 30 % © Radio France - Hugo CHECINSKI

Dans des petits classeurs multicolores Laura, la responsable des manuels scolaires chez Marbot, a tout classé par lycée. Ils ont reçu les listes dès début juin. "Nous, notre rentrée était à ce moment-là. Et je peux vous dire que nous n'avons pas besoin d'aller pousser de la fonte. On fait ça avec des livres", s'amusent les deux papetières de Marbot. Le triste record de Laureline, la deuxième papetière : 40 kilos dans un seul carton.

Je suis vraiment ravi de pouvoir aider des élèves qui sont dans le besoin. Ces achats de rentrée coûtent extrêmement chers." - Laura, papetière chez Marbot

David vient acheter les manuels pour son fils, Antoine, qui rentre en seconde : " C'est vraiment super. C'est moins cher que sur internet et ça va beaucoup plus vite." Tous les manuels vendus d'occasion bénéficient d'une réduction de 30 % sur le prix de base. La librairie Marbot est la seule à proposer ce service sur Périgueux. Ils fournissent aussi bien aux particuliers qu'aux associations de parents d'élèves qui, eux, commandent en gros. "On ne sait même pas combien de manuels nous vendons... D'autant plus que nous faisons ça au cas par cas. Il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des manuels sur les bras parce qu'on ne les vendra jamais", constate Laura.

Marbot à fait de la rentrée sa spécialité : avec les manuels, Marbot propose aussi des forfaits papeteries spécialement imaginés pour le début de l'année.