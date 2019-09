Périgueux : Rentrée universitaire sous le signe de l'agrandissement du campus

Périgueux, France

Les étudiants de l'IDE, l'Institut de Droit et d'Economie, ont effectué leur rentrée ce lundi dans le grand amphithéâtre du campus avec les encouragements du préfet Frédéric Périssat, des représentants des collectivités locales et de l'Inspection d'Académie. Tous ont mis l'accent sur le cadre agréable de la faculté de Périgueux qui n'aurait rien a envié a celui de Bordeaux... Le préfet a même évoqué la "chance d'être à Périgueux, grâce à l'ambiance du jeudi soir assurée par les étudiants" et aux "résultats largement supérieurs à ceux de Bordeaux".

En janvier, le début des travaux pour la construction de l'école d'infirmière sur le campus

Les projets d'agrandissements du campus vont enfin devenir réalité.. Avec l'arrivée de l'IFSI, l'école d'infirmières qui va déménager à la rentrée 2012. Les travaux, qui dureront 16 mois, débuteront en janvier prochain. C'est donc un campus qui grandit dit Benoit Jamet, président du campus. Les travaux du contrat de plan Etat/Région représentent 6,5 millions d'euros d'investissements avec différents partenaires dont les collectivités locales. Avec deux axes dit encore Benoit Jamet : L'installation de l'IFSI et de l'IFSA, les écoles d'infirmières et d'aides soignantes qui représentent 300 étudiants. Et le développement d'une grande bibliothèque moderne et des lieux de vie pour les étudiants. 2500 à 3000 m2 de réhabilitation de l'aile ancienne des années 60. 2500 à 3000 m2 d'agrandissement pour un bâtiment proche de l'IDE.