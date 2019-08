Périscolaire à Nantes : "Les parents attendent un service stable, régulier et de qualité"

Nantes, France

20.400 enfants font leur rentrée ce lundi 2 septembre 2019 dans les écoles publiques de Nantes. C'est 400 de plus que l'année dernière. Une cinquantaine d'animateurs périscolaires supplémentaires ont été recrutés cette année, ça fait près de 750 personnes au total pour la municipalité.

L'année 2018-2019 a été marquée par de nombreuses grèves. Alors faut-il s'attendre à de nouveaux mouvements cette année ? Cécile Garnier, directrice de la mission périscolaire pour Léo Lagrange, se veut rassurante. "Toutes les équipes ont commencé dès le mois de juin", commence-t-elle.

Des accords mis en oeuvre à partir de septembre 2019

"Du côté des négociations, elles ont été closes fin mars. Des accords ont été négociés au niveau national pour le périscolaire, et des accords de substitution pour la mission nantaise. Ils ont été signés pour les syndicats, et _ils sont mis en oeuvre à partir de septembre 2019_. Les salariés ont toutes les explications. Donc on commence bien la nouvelle année."

De son côté, la municipalité ne cache pas son exigence : "Si la ville a mis plus de moyens, c'est pour avoir mieux", explique Johanna Rolland, maire de Nantes. "Donc j'ai donné ma confiance aux services de Léo Lagrange, mais aussi mon exigence. Les parents attendent un service table, régulier, de qualité, et d'être informés."

Nouvelle fiche de paie

La directrice de la mission périscolaire pour Léo Lagrange sera particulièrement attentive aux questions des salariés à la fin du mois de septembre, au moment de la réception de la première fiche de paie depuis de l'accord :