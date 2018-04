Avignon, France

A l'université d'Avignon, des enseignants s'opposent à Parcours Sup. Ce dispositif remplace le très critiqué Post Bac pour sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université. A la faculté d'Administration Economique et Sociale, les enseignants refusent de participer au sélection des dossiers des futurs bacheliers.

La commission n'existe pas: personne n'examine les dossiers

1200 dossiers ont été adressés pour 200 places mais les enseignants refusent de siéger dans les commissions car ils estiment que ce n'est pas à eux de "faire le tri" des étudiants. Christèle Marchand, maître de conférences en science politique explique que "les enseignants ont refusé de participer à la commission de sélection. Ils ont été ensuite nommés d'office et ont proposé d'accueillir tous les lycéens". L'administration a refusé et les enseignants ont "démissionné de cette commission qui n'existe pas et n'est pas composée. A ce jour personne n'examine les dossiers des lycéens" assure Christèle Marchand.

Christèle Marchand "nous avons démissionné de la commission qui n'existe pas"

200 heures de travail avant mi-mai: les dossiers restent en attente

L'équipe d'enseignants à la faculté d'Administration Economique et Sociale s'oppose à un projet politique de tri des étudiants : "il faut repenser l’intégralité de l’enseignement supérieur" souhaite Jessica Sainty. Cette maître de conférences en science politique en licence 3 d'AES a calculé que "classer 1264 demandes, c'est plus de 200 h de travail à 10 mn par dossier. C'est impossible avant le 18 mai. Les dossiers restent en attente. On est pas des recruteurs ou des chasseurs de tête. La richesse de l'université, c'est de croiser des bacs S, ES et STMG. On n'a pas les moyens d'orienter les étudiants. On camoufle sous de la sélection ce qui devrait être fait en orientation véritable auprès des lycéens"

A la faculté de Sciences et Techniques des Activités Physiques, l'examen des dossiers des lycens est aussi contesté par les esneignants.

Une Assemblée Générale des étudiants et enseignants de l’université d'Avignon se réunit mercredi 18 avril à 12h30 pour débattre de la réforme de l'université et envisager une convergence des luttes.

Jessica Sainty "1200 dossiers à trier, c'est impossible. Nous ne sommes pas des chasseurs de tête"