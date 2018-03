Professeurs, agents, et parents d'élèves se mobilisent au collège de Saint-Thierry dans la Marne pour protester contre la perte du poste de principal adjoint prévue à la rentrée prochaine. La mesure est vécue comme une injustice dans ce "petit" collège rural de 450 élèves.

Une grande banderole de colère à l'entrée de l'établissement, c'est certainement une première pour le collège du Mont d'Hor à Saint Thierry dans la Marne. Professeurs, agents du collège et parents d'élèves ont manifesté devant le Rectorat à Reims mercredi, pour protester contre la suppression annoncée du poste de principal adjoint à la rentrée prochaine. Et ils ne comptent pas en rester là. "C'est un peu énorme, on a avertit personne, il y a pas eu de concertation... faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles", estime Patrick Decaudin, l'un des 35 professeurs du collège, qui a appris la nouvelle comme tout le monde... au retour des vacances.

On nous supprime un poste qui nous permet justement d'organiser plein de projets

Le poste de principal adjoint est primordial souligne Patrick Decaudin, professeur d'histoire-géographie : "il assure déjà une présence permanente dans l'établissement, et puis il a une multitude de missions : ça va de mission de relations entre familles et professeurs jusqu'à des missions d'organisation...". Y compris la gestion des emplois du temps. "A chaque fois qu'il y a une sortie, une épreuve organisée, un séjour, il y a forcément une restructuration d'emplois du temps pour toutes les classes et tous les professeurs... elle est tout le temps là, elle anticipe", ajoute Hélène Saymour, professeur de mathématiques au collège du Mont d'Hor depuis 18 ans.

La perte du poste est vécue comme une grande injustice : "ça va nous désorganiser" Copier

Le collège Mont d'Hor de Saint Thierry compte 450 élèves venant de 12 villages différents. Et perdre le poste de principal adjoint c'est désorganiser un "petit collège" rural qui fonctionne bien, pense Claudia Sartore, professeure de mathématiques : "ça tombe sur notre collège parce qu'on a trop bien les choses... on organise plein de projets, et pour nous récompenser on nous supprime un poste qui nous permet justement d'organiser tous ces projets!". Un collège qui au passage, a eu un taux de réussite au brevet des collèges de 100 % l'an dernier.

Et les professeurs du collège Mont d'Hor préviennent : d'autres postes de principaux adjoints sont menacés. "Les collèges ruraux ont très peu d'élèves en général et donc c'est toujours sur les mêmes que ça va tomber... les collèges ruraux ils vont tous perdre un poste parce que ça arrange bien, parce que ça concerne très peu de monde et des personnes qui se mobilisent pas toujours !", avance Claudia Sartore.