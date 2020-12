Perturbés par le Covid, les stages de 3e se réinventent au collège de Gratentour

C'est une tâche difficile chaque année pour les collégiens de 3e de trouver un stage d’observation, même pour une petite semaine. Les entreprises ne sont pas toujours "accueillantes", faute de personnel suffisant pour encadrer ou expliquer.

Et c’est encore plus compliqué cette année avec le Covid-19, les contraintes sanitaires, et le confinement qui vient de se terminer. Dans certaines grandes sociétés, les bureaux sont vidés par le télétravail, et il devient encore moins évident de dénicher un stage.

Pour ceux qui se sont retrouvés le bec dans l'eau, une initiative est mise en place dans plusieurs collèges de Haute-Garonne, proposée par Job IRL, un réseau social d'orientation. C'est le cas au collège Claude Cornac de Gratentour. Visioconférences le matin, avec des acteurs du monde du travail, et intervenants en classe l’après-midi. Parfois même des parents d’élèves qui viennent parler de leurs métiers : SNCF, restaurateurs, pilote de ligne ou numérique.

Ouvrir le champ des possibles

Ca ne remplace pas un stage de terrain, mais cette solution de secours a quand même quelques avantages selon Laura D'agnillo, de Job IRL : "ça leur permet de découvrir des choses en plus. Un stage de troisième, c'est découvrir une entreprise, un secteur, parfois même un métier. Là, c'est une semaine qui leur permet de découvrir _plusieurs métiers, plusieurs secteurs_. Donc ça ouvre leur champ des possibles".

Certains collégiens ont quand même pu trouver des stages en dernière minute. Au total, les deux tiers des élèves de troisième de Gratentour ont pu partir en observation en entreprise.