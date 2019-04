Petit-déjeuner gratuit à l’école : les grosses réserves de la mairie de Toulouse

Occitanie, France

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos a annoncé dimanche 7 avril le lancement d'une expérimentation : un petit-déjeuner gratuit dans les écoles dès le 17 avril pour huit académies test, dont Toulouse. Le Capitole ne croit pas à un délai si court.

Course contre la montre

10.000 communes sont concernées, huit académies, pour une expérimentation qui commencerait le 17 avril avant une généralisation attendue en septembre prochain. "Dans les zones défavorisées, un enfant sur dix arrive en classe le ventre vide, a justifié Christelle Dubos dimanche dernier. Il n'a donc pas les mêmes chances d'apprentissage qu'un camarade qui a le ventre plein."

La mairie de Toulouse, sélectionnée pour faire partie de l'expérimentation, n'est pas contre le projet mais estime que c'est impossible de mettre ce dispositif en place en une dizaine de jours. "On ne peut pas juste faire des annonces, et que derrière ça ne suive pas, prévient Marion Lalane de Laubadère, adjointe en charge de l'éducation à la mairie de Toulouse. C'est évident que ce genre de décisions, il faut pouvoir les faire en concertation et avoir le temps d'y travailler sérieusement. Il va forcément y avoir des parents d'élèves qui vont envoyer leurs enfants le ventre vide à l'école dès le 17 avril, alors que les écoles ne seront pas prêtes," craint l'élue.

Une dizaine d'écoles serait concernée pour Toulouse. "C'est bien trop !, alerte Marion Lalane de Laubadère. Une ou deux seraient déjà suffisantes pour réaliser l'expérimentation."

Une question d'éthique

"Comment cibler les enfants ?, s'interroge l'élue chargée de l'éducation à Toulouse. Des familles en grande difficulté financière, il n'y en a pas que dans les quartiers concernés par la politique de la ville, il y en a partout. Une maman me disait 'ce n'est pas parce que mon enfant est dans une école REP que je suis pauvre et que je ne sais pas nourrir mon enfant'."

Christelle Dubos, la secrétaire d'État à la Santé, indique que les communes qui s'engagent recevront une aide de l'État de 2 € par repas, sachant qu'il coûte en moyenne, 4,50 €.