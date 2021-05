Petit-déjeuner gratuit et accompagnement des parents : à Châteauroux, l'école lutte contre les inégalités

La secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas et le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, ont visité l'école maternelle Buffon à Châteauroux lundi 10 mai. Ils sont venus saluer deux dispositifs de lutte contre les inégalités.

Deux ministres reviennent sur les bancs de l'école... pour prendre leur petit-déjeuner : la secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas et le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, ont visité l'école maternelle Buffon à Châteauroux lundi 10 mai. Ils sont venus saluer deux dispositifs de lutte contre les inégalités. Tout d'abord le déploiement des petits-déjeuners gratuits à l'école, pour lutter contre les inégalités alimentaires. Ce dispositif existe au niveau national depuis 2019. Il était initialement destiné aux établissements situés en REP+ (les zones d'éducation prioritaire). Il vient d'être relancé par le gouvernement et a vocation d'être déployé dans tous types d'écoles.

Un petit-déjeuner gratuit était organisé à l'école maternelle Buffon à Châteauroux lundi 10 mai 2021, ce dispositif a vocation à lutter contre les inégalités. © Radio France - Solène de Larquier

Le principe : les équipes organisent une à plusieurs fois par semaine des petits-déjeuners gratuits à l'école. Aujourd'hui, ce dispositif n'est que ponctuelle à l'école maternelle Buffon, quatre événements de ce genre ont eu lieu en deux ans. Un comité de pilotage vient d'être lancé avec la mairie et différents acteurs comme les parents pour savoir à quelle fréquence ce pourrait être mis en place.

La directrice de l'école maternelle Buffon à Châteauroux, Céline Luneau, a créé des enseignements autour des petits-déjeuners gratuits. © Radio France - Solène de Larquier

Ouvrir l'école aux parents pour les intégrer et faciliter la réussite des enfants

La seconde opération mise en avant lors de cette visite s'intitule : "Ouvrir l'école aux parents pour les enfants." Elle existe depuis 2016 à Châteauroux. Chaque année, entre 10 et 15 parents qui parlent peu notre langue sont intégrés à une formation dispensée par plusieurs acteurs. La formation, qui dure 90 heures, aide ces à progresser en français via des cours et à se familiariser à la fois avec notre système scolaire ainsi qu'aux différentes institutions. Des visites sont ainsi organisées à la mairie ou à la bibliothèque. Dans l'Indre, ce dispositif existe également à Issoudun et Buzançais.