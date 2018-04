Saint-Privat-de-Vallongue, Lozère, France

Depuis trois semaines, les parents d'élèves de Saint-Privat-de-Vallongue occupent les locaux de l'école. Une mobilisation pour que l'école puisse bénéficier, à la rentrée prochaine, de deux classes et éviter une classe unique de la maternelle au CM2. L’Éducation nationale envisage la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine, car l'effectif n'est pas suffisant. Actuellement il y a deux classes, une en maternelle avec des enfants de 2 à 5 ans et une autre classe en primaire avec des élèves de 6 à 11 ans.

Une classe unique à la rentrée prochaine ?

"Notre école rurale a besoin de ses deux classes pour permettre à nos élèves un apprentissage dans les meilleures conditions, d'autant plus que nous sommes en zone de montagne et trop éloignés des autres écoles, expliquent les parents d'élèves de l'école de Saint-Privat-de-Vallongue. L’Éducation nationale envisage la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine, car l'effectif n'est pas suffisant. Or ici, la démographie est très variable et nous avons encore des logements libres sur la commune, qui nous permettraient d'accueillir d'autres élèves, les enfants nés ces deux dernières années ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Et si le nombre d'élèves augmentait, il nous serait très difficile de rouvrir une classe, comme c'est le cas dans d'autres communes des environs qui se retrouvent en surnombre."

Les parents d’élèves lancent un appel aux familles qui seraient intéressées pour venir s’installer en Lozère. Actuellement, des logements sont vides, mais la commune espère bien accueillir de nouveaux habitants.