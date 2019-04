Petits déjeuners à l'école : le grand flou pour la FCPE de la Somme

Petit déjeuner à l'école, plus de fermeture d'écoles jusqu'à la fin du quinquennat ... Pour la rentrée scolaire, France Bleu Picardie fait le point avec Agnès Tran, la secrétaire générale de la FCPE dans la Somme. Les parents d'élèves accueillent ces mesures avec prudence.

Somme, France

Ce mardi, Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'éducation est dans le sud de l'Oise pour présenter plus en détail la mise en place des petits déjeuners à l'école. L'académie d'Amiens a été choisie comme académie test, et certaines écoles servent déjà ce repas depuis un mois.

Une décision "prise un peu à la va vite" estime Agnès Tran, la secrétaire générale de la FCPE, les parents d'élèves dans la Somme. "On ne sait pas parmi les enfants ceux qui auront déjeuné ou non, si c'est utile.J'aimerais qu'ils nous expliquent exactement à quel moment ce petit déjeuner doit être fait, comment on va choisir les enfants qui vont y avoir accès, _des choses précises sur la mise en oeuvre en fait._"

Le gouvernement estime que 13% des enfants scolarisés en réseau d'éducation prioritaire (REP) arrivent le ventre vide à l'école. Pour Agnès Tran, ce n'est pas qu'une question de moyens , "pour d'autres, c'est simplement le fait que les enfants n'ont pas envie de déjeuner." Et puis pour la secrétaire générale de la FCPE, ce n'est pas aux enseignants de s'occuper de ce repas : "Obliger les enseignants à prendre du temps pour procéder à un petit déjeuner, ça peut être difficilement compris dans le contexte actuel, où on estime que l'école ne fait pas son rôle d'apprentissage des savoirs nécessaires pour la scolarité des enfants."

Arrêt des fermetures d'école, effectifs dans les classes : avec quels moyens ?

Sur l'arrêt des fermetures d'école jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, Agnès Tran reste prudente : "De premier abord cette mesure nous plaît, parce que c'est ce que nous demandons pour maintenir le service public au plus prêt des familles. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est _comment ça va être possible, dans la mesure où par exemple le nombre de postes au concours de professeurs des écoles est en forte diminution. Du coup on ne voit pas vraiment comment il va pouvoir maintenir les petites écoles sans recruter davantage d'enseignants." _

Cette problématique est la même selon Agnès Tran concernant les effectifs dans les classes. Jeudi, le chef de l'Etat devrait annoncer qu'il souhaite ne pas avoir plus de 24 élèves par classe jusqu'en CE1 : "Est-ce qu'à partir du CE2 du coup, on va devoir avoir des effectifs surchargés ? Est-ce que cela va vraiment simplifier le travail des enseignants, garantir un meilleur accueil des élèves jusqu'à la fin du primaire ?" Les questions sont nombreuses pour les parents d'élèves, qui ont le sentiment d'être mis de côté dans ces décisions assure la secrétaire générale de la FCPE dans la Somme.