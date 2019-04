Petits-déjeuners gratuits à l'école : les parents et les enseignants sont divisés dans l'Indre

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce mardi que le gouvernement débloquait six millions d'euros pour financer la distribution de petits-déjeuners gratuits dans les écoles volontaires de territoires prioritaires.

La mesure s'inscrit dans le plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement : elle est déjà testée dans 25 départements, comme dans les Académies d'Amiens, de Lille, de Nantes ou encore de Toulouse. Elle doit être généralisée à l'ensemble du territoire français en septembre. Le gouvernement souhaite éviter que des enfants arrivent le ventre vide à l'école afin de leur permettre d'apprendre dans de meilleures conditions. Seules les écoles situées en REP (Réseau d'Education Prioritaire), REP + ou dans certaines zones rurales pourront en bénéficier. Dans l'Indre, les villes de Châteauroux et d'Issoudun sont donc concernées. Dans le Cher, les établissements REP + ou REP se situent à Bourges, Sancoins et Vierzon.

Pas de petit-déjeuner le matin, un problème financier ?

A la sortie de l'école Buffon à Châteauroux, les parents d'élèves sont partagés. L'établissement est situé en REP +, beaucoup de mères et pères de famille ont donc des difficultés financières. Mais pourtant, beaucoup d'entre eux assurent que ce n'est pas le prix d'un petit-déjeuner qui fait la différence sur un budget. "_Tout le monde peut se permettre d'offrir un petit-déjeuner à ses enfants_, mais certains enfants ne veulent pas déjeuner le matin", affirme Magali, dont le fils est en grande section à l'école Buffon.

Naima a fait le calcul, un petit-déjeuner à la maison, cela coûte environ 2,50 euros par enfant. Mais c'est surtout très important de manger avant d'aller à l'école, pour cette mère de famille. "Fruits, lait, céréales, jus : on mange le matin, c'est obligatoire", détaille cette maman de 26 ans. Ses deux filles de 3 et 4 ans prennent donc un petit-déjeuner tous les matins, le coût est minime par rapport aux atouts pour la santé de l'enfant. Naima aurait préféré que le gouvernement s'attaque à la cantine du midi, bien "trop chère", selon elle. "Si je les laisse à la cantine, je dois payer 80 euros par personne c'est cher", confie cette mère au foyer. Elle vient donc chercher ses filles le midi plutôt que d'avoir à débourser cette somme mensuelle.

Un "enfumage complet"

Du côté, des syndicats enseignants, la mesure pour lutter contre la pauvreté interroge, voire fait sourire. "C'est de l'enfumage complet", dénonce Raphaël Tripon, professeur des écoles en REP + à Châteauroux et syndiqué au SNUIPP. Le secrétaire départemental de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) dans l'Indre rappelle que la pauvreté ne saurait se réduire à un volet alimentaire. "_La pauvreté, je la vis au quotidien : elle est économique et culturelle, et bien sûr alimentaire, c'est une réalité. Mais se limiter simplement au volet alimentaire, c'est ramener la question de la mère en France à quelque chose qui peut-être facilement réglé_. Or, la misère en France, c'est une question beaucoup plus vaste qui demande une véritable politique sociale", soupire Raphaël Tripon.

Autre inquiétude de cet enseignant castelroussin : l'application de la mesure dans le département de l'Indre. Le gouvernement a précisé ce mardi que les écoles en REP +, REP et de certaines zones rurales seraient concernées par les petits-déjeuners gratuits. Pas de problème pour les zones urbaines de l'Indre, mais qu'en sera-t-il pour les écoles qui se situent en zones rurales ? Il faut au préalable qu'un "besoin social" soit identifié selon les termes du gouvernement. Une définition trop vaste, selon le secrétaire départemental de la FSU de l'Indre, qui craint que les écoles rurales soient écartées du dispositif, alors que de nombreux parents sont également en difficultés financières.