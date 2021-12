Des petits-déjeuners gratuits à l'école pour les élèves de Chenôve

Il est 8h15 ce jeudi 2 décembre, l'heure du premier petit-déjeuner organisé pour les écoliers du groupe scolaire Gambetta à Chenôve, en Côte d'Or. Jusqu'à mardi prochain, tous les élèves qui le souhaitent peuvent en profiter jusqu'à 9h00, avant le début des cours, en s'inscrivant sur le site de la mairie. Ce jeudi ils sont trente-trois inscrits pour ce repas matinal et, comme pour chaque service à la cantine, tous les gestes barrières sont bien sûr mis en place contre le Covid.

Pour ceux qui n'ont pas de quoi manger

Ce dispositif de petits-déjeuners à l'école, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui l'a remis en place en 2019 pour les enfants qui n'ont pas de quoi manger le matin et qui viennent le ventre vide à l'école. Ils sont entre trois à quatre par classe dans cette situation, en France, d'après le gouvernement.

C'est le cas d'un des élèves qui déjeune ce matin, à l'école Gambetta, il est en CE2 et profite jusqu'à la dernière miette de son repas, dans le vacarme des autres déjà levés pour partir en classe. Un grand sourire aux lèvres, il raconte : "J'ai mieux aimé le petit-déjeuner ici qu'à la maison parce qu'à la maison il n'y a pas grand chose à manger au petit-dej. J'aimerais mieux manger ici tous les jours", conclut-il.

Sensibiliser à l'importance d'une bonne alimentation

Mais contrairement au projet du ministère, la mairie de Chenôve ne limite pas les petits-déjeuners au public prioritaire. Tous les élèves qui le souhaitent peuvent s'y inscrire avec pour objectif de les sensibiliser à l'importance d'avoir une bonne alimentation.

"On propose deux menus différents avec des céréales d'un côté, du pain bio de l'autre, et à chaque fois avec des produits laitiers et des fruits locaux et bio", détaille Sahija Fahas, une des responsables du projet à la mairie de Chenôve.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça plaît aux enfants. "C'est trop bon, j'ai adoré", déclare par exemple Aissatu, élève en CM1. Et pour sensibiliser aussi les parents, ils sont les bienvenus au petit-déjeuner. Ce jeudi, deux mères d'élèves y ont par exemple participé.

Quatre jour par semaine dans une école différente

Avant ce lancement, une expérimentation avait déjà été menée en septembre-octobre dans les six groupes scolaires de la ville. Et à partir de maintenant, des petits-déjeuners seront organisées durant quatre jours, chaque semaine dans une école différente. Pour les élèves de Gambetta, il faudra donc attendre six semaines pour y avoir de nouveau accès.

Pour chaque matinée, cinq agents municipaux sont mobilisés et la ville a investi dans du matériel, comme une machine pour faire des jus maison, en plus de privilégier des produits de qualité. Une démarche qui plaît mais qui coûte cher puisque l'Etat ne finance les petits-déjeuners qu'à hauteur d'un euro trente par repas et par élève tandis que chaque repas par élève coûte plus de six euros à la commune.

La mairie de Chenôve doit donc encore réfléchir à une organisation pour réussir à pérenniser le dispositif. Mais une chose sûre, il est en place jusqu'à la fin de l'année scolaire et la ville espère même atteindre bientôt les 65 participants par petit-déjeuner.