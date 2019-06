Canicule : plusieurs écoles fermées en Vaucluse jeudi et vendredi à cause de la chaleur

Une dizaine d'écoles sera fermée jeudi et vendredi en Vaucluse à cause de la vague de chaleur. Aucune fermeture n'a été décidée pour Avignon et Carpentras. L'inspection académique n'a pas donné de consigne, la décision revient aux maires au cas par cas et par arrêté municipal.

Département Vaucluse, France

Alors que Météo France annonce des températures extrêmement élevées, jusqu'à 45 degrés à Carpentras, aucune consigne de fermeture d'écoles n'a été donnée par l'inspection académique. En revanche cette dernière propose aux parents qui le peuvent, de garder les enfants au frais plutôt que de les mettre à l'école jeudi et vendredi. Le syndicat SNUDI-FO aurait souhaité une mesure plus radicale, il réclame la suspension des enseignements pour jeudi et vendredi, et la fermeture des écoles qui n'ont pas de moyens efficaces de climatisation.

Des écoles totalement fermées

Le maire de Valréas a décidé dès ce mercredi matin de fermer des établissements scolaires. En concertation avec les directeurs d’écoles publiques, il a été acté de fermer les écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry et Marcel Pagnol. Un service minimum d’accueil sera organisé au Centre de Loisirs de la Côte de 7h30 à 18h, pour les enfants dont les deux parents travaillent et sont dans l’impossibilité de les garder. Les modalités pratiques de cet accueil seront communiquées aux parents d’élèves se présentant jeudi et vendredi dans les quatre écoles.

Même chose au Thor ou la municipalité vient de prendre un arrêté pour fermer toutes les écoles de la commune. Un service minimum sera assuré par du personnel communal en cas d’impossibilité pour les parents de garder ou faire garder leurs enfants. Suivent désormais Bollène, Sainte-Cécile-les-Vignes et Camaret sauf pour l'école Frédéric Mistral. La liste n'est pas encore exhaustive car les maires doivent prendre des arrêtés municipaux et les transmettre au fur et à mesure à la préfecture et à l'inspection académique.

Des cours seulement le matin à la fraîche

A Cavaillon les enfants ne seront accueillis que le matin de 7h45 à 11h30. Dans la mesure du possible les parents sont toutefois invités à ne pas mettre leurs enfants à l’école. Le service de cantine ne sera pas assuré. Et à Lagnes, seuls les enfants dont les deux parents travaillent seront accueillis à l’école maternelle. La ville annonce même que cette mesure pourra être reconduite la semaine prochaine pour la sécurité et le confort des plus petits, si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas.

Tous les cours assurés

Aucune école ne sera fermée à Avignon ou l'on attend près de 42 degrés, tout comme à Carpentras ou la ville se prépare à passer ce coup de chaud de près de 45 degrés à renfort de ventilateurs dans les écoles.

à lire aussi Canicule : des centaines d'écoles fermées jeudi et vendredi en prévision du pic de chaleur