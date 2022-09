On peut être lycéen à Dijon et préparer un métier de la Marine nationale

"On a visité le porte-hélicoptère amphibie Mistral, des frégates et même les sous-marins Rubis et Emeraude." Comme ses camarades Néo a les yeux qui brillent quand il évoque son stage effectué en juin dernier dans la rade militaire de Toulon. Une session de découverte qui a ponctué son année de Première en "Maintenance des Equipements Industriels " au lycée Hyppolite-Fontaine à Dijon.

12 élèves inscrits dans ce Bac Pro sont engagés dans une formation avec la Marine Nationale. La sélection est assez rigoureuse: cela concerne 6 élèves de Première et 6 élèves de Terminale. Leur rêve n'est pas de devenir soldats, mais de réparer et entretenir les armes et les navires français.

La sélection s'opère par entretien individuel, qui est animé par un quartier maître du Cirfa (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées )de Dijon et par moi même" confie Mickael Treves directeur des formations au lycée Hyppolite Fontaine. "Nous avons toujours entre dix et quinze candidatures environ par an par niveau, qui nous permet de pouvoir faire du tri et d'accueillir uniquement six jeunes par an. Donc effectivement, ça fait des déçus, mais ça fait des heureux quand ils sont sur la rade de Toulon qu'il y a des possibilités ensuite soit d'embauche directe dans les métiers de l'armée en restant à la marine ou en changeant de corps d'armée. On peut aussi envisager des poursuite d'études puisque l'armée propose également des BTS dans les domaines maritimes et sur la maintenance. Cette année, il n'y a plus de filles malheureusement. Mais encore l'année dernière, on avait une jeune Sarah qui faisait partie du dispositif, qui a brillamment réussi son diplôme. Pour l'instant, elle prépare un autre BTS. On est toujours dans la maintenance. Elle a quitté un peu la partie armée, mais elle souhaite très ardemment y revenir. "

Noé, Noé et Gabriel sur une des machines d'apprentissage de leur lycée © Radio France - Olivier Estran

Un stage d'un mois sur la base militaire de Toulon

Noé, Gabriel et Néo ont de la chance. Leur année de Terminale débute par un nouveau stage. Le 26 septembre, ils partent pour 4 semaines sur la base militaire de Toulon, et cette fois ci ce n'est plus en touristes "On sera là-bas jusqu'au 21 octobre" explique Gabriel, "et cette fois ci, on sera habillé en militaires, et bien sûr on va partager la vie de caserne des engagés. C'est réveil dès 6h du matin et discipline, on découvre un autre quotidien et ça nous plaît" assure Néo, qui n'a aucune envie de renoncer.

Futurs marins ou équipiers à terre ? © Radio France - Olivier Estran

Une fois leur bac en poche, rien ne les obligera à signer avec l'armée, mais Noé, ça ne s'invente pas, s'imagine bien à bord d'un bateau: "Pour voir du pays et vivre autre chose, pourquoi pas ? " sourit-il. On souhaite bon vent à ces jeunes garçons. On rappelle que cette formation est aussi ouverte aux filles qui réussissent tout aussi bien. Cette formation de technicien dans la Marine Nationale existe aussi au lycée "Niepce-Balleure" de Châlon-sur-Saône.