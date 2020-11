Philippe Augé demande la réouverture anticipée de la fac de Montpellier

Alors que les facs sont fermées depuis un mois, les dernières annonces d'Emmanuel Macron attisent les craintes du monde universitaire. Comme de nombreux présidents d'université, Philippe Augé, à la tête de la fac de Montpellier, demande à son tour la réouverture du campus de Montpellier.

Dans son allocution du 24 novembre, le président de la République avait annoncé une possible réouverture des universités en février 2021. Un délai bien trop long pour le président de la fac de Montpellier qui estime "qu'enseigner dans un campus en toute sécurité est possible". Et ce d'autant que le reste des activités est en passe d'être relancées, estime-t-il.

Sans évoquer un retour à la normale, Philippe Augé suggère de permettre un retour en présentiel à minima afin de limiter les risques de "décrochage massif". Il évoque par ailleurs une importante détresse psychologique et sociale des étudiants. Des situations qui s'expliquent notamment par l'isolement et les obstacles numériques rencontrés par certains.